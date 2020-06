Exautoridades de Minsal frente a la pandemia: ¿Qué requiere esta crisis?

Helia Molina, exministra de Salud marzo-diciembre 2014: “No debió haber nunca un discurso triunfalista”

La actual decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Santiago, Helia Molina, admite que “no quisiera estar en el pellejo del doctor Mañalich”. Dice que “estar de ministro de Salud hoy es un trabajo fuertísimo de responsabilidad mayúscula”.

En su opinión, Mañalich “optó por privilegiar la oferta de servicios de salud y no tanto el seguimiento de contactos y el testeo masivo”. Plantea que “hay que reconocer que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos por potenciar las posibilidades de tener una oferta suficiente de camas críticas”, pero dice que con eso no ha bastado. “Las principales fallas, desde mi punto de vista, son dos. Una, no haber considerado a la atención primaria desde un principio. Lo segundo, la comunicación. Ha habido fallas en cómo comunicar el riesgo. Eso es muy difícil, requiere asesoría, experticia, hacerlo bien, con transparencia, claridad y especificidad en lo que se dice, sin mensajes ambiguos ni menos contradictorios”.

Molina agrega que “no debió haber nunca un discurso triunfalista, porque eso hace que las personas banalicen la gravedad del problema y no se respeten las cuarentenas”. Y por esos dos aspectos negativos, Molina evalúa con una nota cinco la gestión del gobierno.

Finalmente, la exministra considera que la cuarentena en la Región Metropolitana debió decretarse dos o tres semanas antes para frenar los contagios, pero reconoce que esas decisiones no son fáciles. En esa línea, propone que la medida se extienda a la Región de Valparaíso, sobre todo considerando las familias que viven en campamentos, pero acompañada con una buena planificación de ayuda social que tenga como “protagonista” al municipio.

Soledad Barría, exministra de Salud 2006-2008: “Hay que confiar en la atención primaria”

La exministra de Salud María Soledad Barría afirma que Chile está atravesando una “situación sumamente difícil”, pero que “más que analizar la estrategia para atrás, a mí lo que me gustaría es pensar en la estrategia para adelante”. En esa línea, Barría es clara. A su juicio, se debe poner el foco en “acentuar el control en el territorio para cortar la llave, por así decirlo, de los pacientes más graves que llegan a los hospitales”, echando mano de la atención primaria de salud.

“Si no bloqueamos la llegada de pacientes a los hospitales, vamos a seguir en una situación crítica. Hoy día, lo que hay que hacer es ir a los territorios, confiar en la atención primaria, entregarles las herramientas para que ellos hagan el diagnóstico clínico, aíslen a esos pacientes y puedan contar con el apoyo para enviarlos a residencias sanitarias”, plantea Barría.

A su juicio, es el momento de confiar en los municipios y entregar los recursos para que puedan hacer ese control territorial: “Ellos conocen el territorio, saben dónde funcionan las ferias libres, cómo hacer educación comunitaria, saben cómo relacionarse con los dirigentes sociales. De hecho, lo han estado haciendo, lo que pasa es que no se visualiza”.

Sobre este último punto, agrega que ese trabajo debe acompañarse desde el nivel central. “En definitiva, mejorar la coordinación para utilizar de mejor manera este tremendo y potente equipo que tenemos a lo largo y ancho del país”, dice la exjefa de Salud.

Carmen Castillo, exministra 2015 a 2018: “Ha habido fallas comunicacionales y mensajes contradictorios”

“Si uno mira hacia atrás, piensa que podría haberlo hecho mejor, pero hay que estar en los zapatos de las autoridades para comprender que son muchas las complejidades que implica estar a cargo de esta pandemia”, dice la exministra de Salud Carmen Castillo, quien, con todo, apunta a que hay muchas “voces de expertos, académicos y diversos actores que no han sido escuchadas y que tienen mucho para aportar”.

Al momento de identificar algunas deficiencias en el manejo de la crisis sanitaria, en relación al alto número de contagios y personas fallecidas, especialmente en la Región Metropolitana, opina que “hubo un discurso de parte de las autoridades que no fue claro. Incluso, antagónico. En las primeras semanas se hablaba de lo que estaba por venir y eso cambió de repente, la gente se relajó, y luego volvió a cambiar. Pero creo que había que ser muy precisos en dar una pauta de que estamos bien, ahora, pero que había que prepararse para lo que venía y mantenerla en el tiempo.

La también integrante de la Mesa Social por Covid-19 apunta, además, a la red primaria como uno de los principales recursos al que se debe recurrir como próxima estrategia para contener los brotes. “Tenemos ahí a 80 mil funcionarios de la salud, eso es una fortaleza enorme que puede aportar y ayudar, en diversos sentidos. Estamos hablando de trabajadores capacitados y expertos en realizar labor preventiva, trabajar con las comunidades. Ellos pueden apoyar fuertemente la labor de buscar los casos, trazar los contactos y ayudar a identificarlos para ponerlos en aislamiento. Es una posibilidad concreta que el Minsal puede tomar e, incluso, apoyándose también en las universidades, que están disponibles para aportar a través de sus académicos y estudiantes de carreras de salud”.

La exautoridad apunta a que, en el momento en que se encuentra el brote, especialmente en la Región Metropolitana, se debe “aumentar al máximo el testeo, al máximo la trazabilidad y al máximo el aislamiento de los casos. Aumentar las residencias sanitarias, como ya se anunció, es clave para poder cortar la transmisión de este virus”.

Emilio Santelices, exministro de Salud 2018-2019: “Debe aumentar la capacidad de las residencias sanitarias”

Para el exministro de Salud, Emilio Santelices, Chile está viviendo un “momento muy exigente, que obliga a acelerar las intervenciones”. Desde su punto de vista, una de las cosas más urgentes es “aumentar en la Región Metropolitana la capacidad de las residencias sanitarias y acelerar la cobertura de testeo para identificar dónde se mantienen los brotes”. A eso, dice, habría que agregar el “continuar con el mensaje hacia la población” sobre el cumplimiento de las cuarentenas y enfocarse especialmente en aquellos que no la respetan no por “necesidad, sino que por falta de solidaridad”.

Como aspectos positivos de la gestión, Santelices destaca “el haberse preparado con antelación y haber desplegado una gran capacidad para integrar el mundo público y privado para disponibilizar de todas las capacidades tecnológicas del país a la hora de recibir una gran demanda de pacientes complejos en las UCI”.

Como aspectos débiles, la exautoridad dice que faltó avanzar “con mayor precocidad en el trabajo conjunto con el municipio y con la mayor integración de las estrategias a nivel de barrio y atención primaria de salud”. Y para enfrentar lo que viene, Santelices propone que se incorpore tecnología para reforzar la trazabilidad del virus: “Servirá para hacer el seguimiento de los casos. Como este virus nos acompañará por mucho tiempo más, será algo crucial para el seguimiento y la trazabilidad”.