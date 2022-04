Excomandante en jefe Ricardo Martínez llega a declarar por caso de fraude en el Ejército: “Mi patrimonio es legítimo”

El excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez acudió a declarar al despacho de la ministra en visita, Romy Rutherford, en calidad de inculpado en el caso por fraude en la institución castrense.

El exuniformado llegó 15 minutos antes de la hora citada la mañana de este viernes, a un mes ya de la primera citación que le hizo la ministra.

“Siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado por sobre la ley, pero tampoco por debajo de la ley y hoy he venido a comparecer al tribunal”, señaló a la prensa al llegar, argumentando que cualquier chileno tiene la opción de comparecer a declarar asistido por un abogado.

“Se ha hablado sobre mi, mi patrimonio es legítimo y les pido que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo”, afirmó antes de ingresar a declarar.