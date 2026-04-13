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    Exdiputado Ojeda asegura su “inocencia absoluta” en Caso Convenios: anunció querella contra fiscal regional de La Araucanía

    En una extensa transmisión por redes sociales, el exparlamentario cuestionó duramente a la Fiscalía, denunció eventuales irregularidades en la investigación y anunció acciones judiciales, en medio de la causa por presunto fraude al Fisco por $730 millones en La Araucanía.

    Por 
    Roberto Martínez
    El diputado republicano Mauricio Ojeda RICARDO ULLOA/ATON CHILE

    El desaforado exdiputado republicano Mauricio Ojeda reapareció públicamente este domingo a través de una extensa transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde defendió su inocencia en la arista “Manicure” del denominado Caso Convenios, asegurando ser víctima de una persecución y que demostrará que no cometió delito alguno.

    Ojeda, quien permaneció cerca de 11 meses en prisión preventiva, afirmó que su paso por la cárcel marcó profundamente su vida, calificándola como “el peor lugar al que puede llegar un ser humano”.

    Voy a demostrar mi completa y absoluta inocencia”, sostuvo, enfatizando que su defensa no responde solo a una causa personal, sino a lo que considera “una lucha por la justicia”.

    El exparlamentario está acusado por el Ministerio Público de dos delitos de fraude al Fisco, en una causa donde se investiga el traspaso de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc para la realización de cursos que, según la Fiscalía, nunca se concretaron. En este contexto, la acusación solicita penas que suman 19 años tras las rejas.

    Durante su intervención, Ojeda negó categóricamente haber participado en un esquema fraudulento y aseguró que no existiría prueba alguna en su contra.

    Jamás en la vida me pondría de acuerdo con alguien para robarle al Estado”, afirmó, agregando que los recursos cuestionados corresponderían a un préstamo personal que fue posteriormente devuelto.

    Críticas contra la Fiscalía

    El desaofrado parlamentario también lanzó duras críticas contra el jefe del Ministerio Público en La Araucanía, fiscal Roberto Garrido, acusando “falta de objetividad” y una eventual “motivación política” en la investigación.

    Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido. ROCIO CUMINAO ROJAS

    Según indicó, “el fiscal regional se transformó en un actor político”, lo que -a su juicio- representa “un riesgo para la democracia”.

    En esa línea, cuestionó la duración del proceso, señalando que han transcurrido casi tres años sin que la causa avance a juicio oral.

    Asimismo, denunció supuestas irregularidades en el manejo de pruebas y filtraciones hacia la prensa, además de asegurar que nunca fue citado formalmente a declarar por el Ministerio Público, debiendo hacerlo por iniciativa propia. “No les interesa la verdad completa”, afirmó.

    Por ello, el exlegislador también adelantó que al mediodía de este lunes interpondrá una querella contra Garrido, acción que será ingresada junto a su defensa legal. Según explicó, esta medida busca esclarecer responsabilidades y denunciar lo que considera “actuaciones indebidas” dentro del proceso judicial.

    En otro pasaje, Ojeda apuntó contra el actual diputado republicano Cristian Neira —también investigado en el caso—, a quien acusó de haberlo desacreditado públicamente mientras él se encontraba en prisión.

    No obstante, durante el live de casi una hora no realizó ninguna acusación en su contra, y aseguró no tener ánimo de venganza, expresando que espera que el parlamentario pueda demostrar su inocencia.

    Más sobre:Mauricio OjedaCaso ConveniosArista ManicureFraude al FiscoMinisterio PúblicoLa AraucaníaRoberto GarridoNacional

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