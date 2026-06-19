Exdirector de Migraciones llama a no especular en caso de niños haitianos: “Creo que lo prudente es esperar el informe final”

Si bien el pre informe de Contraloría que reveló eventuales irregularidades en el ingreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) provenientes de Haití ha causado una oleada de reacciones, el exdirector nacional de Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer (FA) ha hecho un llamado esta jornada a la prudencia con las declaraciones que se hagan frente al tema, recordando que no se trata del informe final.

“El pre informe de la Contraloría levanta observaciones, y luego las instituciones responden a esas observaciones”, recordó esta mañana en entrevista con El Mostrador.

En esto, sostuvo, las respuestsa del Servicio Nacional de Migraciones “no han sido públicas y no son conocidas, pero sí fueron entregadas y ya las tiene la Contraloría, y serán públicas la próxima semana cuando ese informe final determine la existencia o no de esas falencias, que pueden existir ciertamente”.

Junto con esto, Thayer apuntó a que “pueden existir errores de registro, pueden existir errores, evidentemente”, sin embargo, señaló, “no corresponde que estemos hablando y especulando respecto de situaciones que están en un proceso de investigación”.

“Creo que hay que tener mucha cautela, porque estamos hablando de un tema gravísimo, que puede ser grave. Puede haber delitos muy graves que involucran a menores de edad”, afirmó.

En este sentido, indicó que “respecto de conclusiones, y poder hacernos cargo de las deficiencias y las falencias, yo creo que lo prudente es esperar el informe final”.

“Y por eso yo lamento mucho que esto se haya filtrado, porque ha generado una alarma pública sobre la base de una investigación en proceso. Y si se confirma todo lo que dice ahí, bueno, daremos las explicaciones, veremos qué es lo que ocurrió y se tomarán por parte de las autoridades las medidas correspondientes a las falencias”, sostuvo.