Exembajador de Chile en Venezuela sobre postura del fiscal Valencia en caso Ojeda: “No le corresponde opinar”

El exembajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri (PS), se refirió al actuar del fiscal nacional, Ángel Valencia, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, indicando que no le corresponde opinar en la prensa.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, el exsenador señaló: “Yo lo que estoy esperando para tener una opinión definitiva sobre todo este asunto es que efectivamente se presente el caso a tribunales”.

Y agregó: “A mí no me parece, no solo en este caso, sino que en general, una cierta tendencia que observo en el país a mucha filtración de las investigaciones en curso, a las hipótesis, a declaraciones de fiscales a la prensa”.

Asimismo, destacó que “yo no entiendo por qué el fiscal nacional opina sobre este caso, cuando hay un fiscal encargado que es autónomo en su investigación. No le corresponde al fiscal opinar sobre la investigación de un subordinado”.

Cabe mencionar que hace unos meses, la máxima autoridad del Ministerio Público dijo por la prensa: “El fiscal (Héctor) Barros me confirma que efectivamente hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano y a lo menos una de esas personas (...) manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”.

13 ENERO 2025 FISCAL NACIONAL, ANGEL VALENCIA, DURANTE SESION DE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE

Ante esto y al ser consultado por la posibilidad de que haya habido agentes de Venezuela participando en el crimen, el exembajador enfatizó: “No se puede descartar, evidente”.