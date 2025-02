Exfiscal venezolano apunta directo a Diosdado Cabello: “El crimen de Ronald Ojeda fue un mensaje del régimen de Maduro para toda la disidencia”

Zair Mundaray Rodríguez ingresó al sistema de justicia de Venezuela en 1994, cuando ese país gozaba de días en democracia. Abogado de la Universidad Central de Venezuela, se especializó en criminalística y derecho penal con lo que pudo ingresar al Ministerio Público en el 2000.

Allí permaneció como fiscal por casi 20 años, donde estuvo a cargo de la Dirección General de Actuación Procesal, departamento que tenía investigaciones de vital importancia para el país: delitos comunes, de corrupción, procesamiento de funcionarios públicos y protección del medioambiente. Quienes fueron testigos de su trabajo, y que hoy viven en Chile, dicen que sería el equivalente al fiscal Héctor Barros, por la importancia de las causas que le tocó dirigir.

Pero en 2017, cuando Nicolás Maduro llevaba cuatro años en el poder, su presente se oscureció. Los militares intervinieron el Ministerio Público y tuvo que salir de Venezuela alertado por una ola de detenciones de funcionarios públicos que, según el régimen, habían “traicionado a la Patria”. No alcanzó a ser detenido, dice, porque fue avisado con celeridad por colegas suyos. Así fue como salió del país con dirección a Estados Unidos, donde reside en condición de refugiado político.

Mundaray atiende a La Tercera desde Florida para dialogar sobre los tentáculos del chavismo en el resto de países de Latinoamérica y, especialmente, para abordar el caso del teniente Ronald Ojeda, cuyo desarrollo lo ha mantenido atento.

Usted ha denunciado en varias oportunidades los métodos represivos del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo calificaría la relación diplomática que Chile mantiene actualmente con Venezuela?

Yo en mi actividad conocí muy bien la fiscalía chilena. Fui hice parte muchas veces de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (Rempm) y luego de la Asociación Iberoamericana de Ministerio Público. Y siempre tuve mucho contacto con la fiscalía chilena, sobre todo en temas de cooperación. Chile tiene un avance envidiable en temas de cooperación, pero por supuesto, como no tenía una casuística de criminalidad violenta, yo estoy seguro que hubo una curva de aprendizaje. La relación es muy compleja, sobre todo porque en Venezuela no existe separación de poderes. Y lo que diga el Ejecutivo permea hacia toda la sociedad, hacia todo el resto de los poderes públicos o pseudo poderes públicos. Entonces yo creo es una relación muy tensa, una relación entre un estado de derecho con fallas o aciertos, como todos los estados, como es Chile, y un narcoestado.

Estos últimos días hemos visto intentos de normalización de las relaciones entre el gobierno de Gabriel Boric y el régimen de Maduro. ¿Qué le parece esto?

Sí, he visto, pero esa ha sido una postura bien pragmática y yo la he entendido. Se entiende a partir de que Chile nunca ha suspendido el servicio consular venezolano y es para no generar un conflicto como han tenido otros otros países. Por ejemplo, a Colombia se le presentó y fue muy complejo. Yo creo que Chile ha hecho lo correcto en el sentido de por lo menos mantener el servicio consular. Pero yo creo que ir más allá de eso este va a ser negativo porque no es una relación de buena fe.

En el caso del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en Chile, el nombre de Diosdado Cabello ha surgido como posible autor intelectual. ¿Usted cree que tiene relación?

No solo lo pienso, estoy absolutamente seguro que es así. Que se trata de un crimen de Estado porque eso tiene unos antecedentes que tienen que ver con la detención de Ányelo Heredia y uno sabe que han perseguido a todo el que estuvo en contacto con él, que es un otro militar disidente que está preso en Venezuela. La detención de Heredia llevó a que persiguieran a todos los militares que estaban vinculados con él, eso produjo casi 30 detenciones, muchos de los que estaban dentro, y la persecución de los que estaban fuera. Una de las últimas personas que estaba con él antes que él intentara ingresar a Venezuela y lo agarraran, era precisamente el teniente Ojeda, así que no iba a dejar de ser objeto de persecución.

¿Cómo se puede explicar la relación entre Diosdado Cabello con el Tren de Aragua?

En muchas clases o en temas académicos, yo he hecho esta pregunta. ¿Se conoce alguna organización criminal venezolana antes del advenimiento de la Revolución Chavista? Y he retado a casi todos los especialistas. No existe. Antes de eso, no existe ningún venezolano que haya tenido que ver con delincuencia organizada transnacional ni organizaciones criminales, narcotraficantes, nada de esto. El advenimiento de esto es propio del chavismo, es propio de un mecanismo que ha creado el chavismo, para hacer trabajo sucio, igual como creó los colectivos. Entonces, hay una línea de tiempo que es muy evidente. Usted vea la intervención de la cárcel de Tocorón, que es donde está la génesis del tren de Aragua. Se hizo esa toma para que el tren de Aragua se fugara. Una toma militar de una cárcel para capturar a gente que está presa, eso no existe en ningún lugar del mundo. El Estado tratando de capturar a gente que está presa, y luego decir que después de una intervención de más de 1500 funcionarios, armados, tanquetas, etc., todos los miembros del Tren de Aragua se fugaron. Eso ocurrió en septiembre y el crimen de Ojeda ocurre en febrero. ¿Y quién dirige la fuerza pública? Diosdado Cabello.

Por lo tanto, ¿a usted no le cabe duda que el Tren de Aragua y Maduro está detrás del secuestro y asesinato de Ojeda?

No, no me cabe duda. De hecho, yo creo que la Fiscalía chilena ha hecho un extraordinario trabajo y creo que lo va a poder demostrar en juicio.

Internacionalmente, ¿qué podría hacer Chile, por ejemplo, para poder buscar algunos cómplices o algunos autores que estén dentro de Venezuela?

Lo primero que tiene que hacer es tratar de dictarles órdenes de captura en lo interno y tratar de que entren en alerta roja de Interpol. Pero Venezuela tiene un problema, que es el artículo 69 de la Constitución venezolana, que garantiza la no entrega de nacionales. El chavismo lo tiene y lo constitucionalizó. Es de vieja data y se ha debatido decenas de veces eliminarlo. Así que mientras estén dentro y se mantenga ese régimen político, el margen de maniobra es bastante poco.

Si la Constitución de Venezuela impide que se entregue a connacionales a la justicia, ¿es probable que el crimen de Ojeda quede impune?

SÍ, en la impunidad mientras está el régimen ahí. Porque el tema es que existe un principio de no entrega, pero de obligación de juzgamiento. Eso se deriva de principio internacional, pero también está en la Convención de Extradición de Uruguay, de la cual somos parte casi todos los países latinoamericanos. Es, no te entrego, pero te juzgo.

¿Usted cree que será todo un mensaje para otros disidentes venezolanos que residen en Chile a lo mejor o otros países?

Para toda la disidencia venezolana. Para todas. Eso es evidentísimo. De hecho, cuando esto ocurrió, casi toda la disidencia, mucha gente con la que tengo contacto directo, estaba aterrada. Estaban muy mal. Es una cosa peligrosa.

Finalmente, si el crimen de Ojeda se confirma como una operación de inteligencia de Maduro, ¿qué mensaje le deja esto a la comunidad internacional sobre la expansión de las acciones represivas del régimen?

Yo creo que el mensaje lo hemos repetido los venezolanos hasta el cansancio. Y es que el régimen venezolano constituye un peligro para la seguridad democrática. Lo es. De hecho, el asesinato de Ojeda tiene muchas aristas. Ellos lo fueron a buscar en su casa sabiendo que había cámaras. Y sabían que lo iban a exhibir. El mensaje era muy importante. Era mucho más importante el mensaje que el asesinato. Es además la forma de jactarse de podemos hacer lo que quieran. ‘No tenemos por qué cooperar. Podemos llegar, tenemos las capacidades de ir por quien sea’. Ese es el mensaje. ‘Y además, podemos desestabilizar gobiernos’. Porque una acción como esta siempre genera unos conflictos internos que todos los países lo viven. Pero si eso fuera, hubiese sido contra un alto funcionario, si hubiese sido un gobernador, un alcalde, si hubiese sido un fiscal, lo que sea. Nadie está seguro mientras la dictadura de Maduro esté allí.

Por último, ¿cree que el coronel Alexander Granko puede estar en la operación contra Ojeda?

Tal vez, es probable. Será la investigación que lo diga. Pero es una de las fichas claves. Siempre ha estado en crímenes de lesa humanidad que ha cometido la dictadura. Sobre todo en el tema de desapariciones forzadas, en torturas y en algunos asesinatos. Él forma parte de esa cadena de mando que ha sido denunciada por decenas de ONG. Es un hombre clave.