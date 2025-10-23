SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Expertos apuntan a fórmulas domiciliarias ante “tsunami demográfico por envejecimiento” que afrontará el sistema de salud

El aumento de personas mayores es una realidad en Chile y en el resto del mundo. Por ello, especialistas coinciden en que es necesario cambiar el enfoque hacia modelos preventivos y atenciones en casa, que permitan atender de manera eficiente a la población envejecida y evitar presiones críticas sobre los hospitales.

Ignacia CanalesPor 
Ignacia Canales

El Censo 2024 reveló un giro demográfico profundo: Chile ya no es un país joven. De acuerdo a los datos de la última medición, el Índice de Envejecimiento muestra que por cada 100 personas de 14 años o menos, hay 79 personas de 65 años o más en el país. Esta cifra era 22,3 en 1992.

Pero Chile no es un caso único, sino que refleja la nueva realidad de los países. En casi todo el mundo las poblaciones están envejeciendo a un ritmo acelerado, lo que se traduce en una larga lista de desafíos, entre ellos la sostenibilidad de las pensiones, la disponibilidad de cuidadores y, sobre todo, la capacidad de los sistemas para atender a una creciente cantidad de personas mayores y las múltiples condiciones que acompañan el paso de los años.

Este fue uno de los temas que el coordinador médico de Medicina Domiciliaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, Cristian Gallo, abordó durante el Roche Press Day, realizado el 7 y 8 de octubre en Ciudad de México. Y es que, según expuso, las cifras son alarmantes: la expectativa de vida ha aumentado y se proyecta que para el año 2050 la población mayor de 65 años crezca un 185%; la de mayores de 80, un 300%, y la de mayores de 100, un 1.000%. En sus palabras esto significa “un tsunami demográfico”.

Ocurre que la extensión de la vida no necesariamente va de la mano con su calidad. De hecho, en los centros asistenciales nacionales esta realidad ya se refleja: las atenciones en las salas de urgencia han aumentado un 45% desde 2020. Si bien parte de este incremento se explica porque durante la pandemia muchas personas evitaron acudir a los servicios de salud, lo que dejó atenciones pendientes, los expertos advierten que también influyen otros factores, como el envejecimiento sostenido de la población.

En ese contexto, el especialista de Argentina afirma que hay que cambiar los modelos de atención de los centros de salud con el fin de que no colapsen una vez que esta población adulta se convierta en la mayoría. “Muchos están confinados al domicilio, se descompensan frecuentemente y cuando acceden al sistema de salud es a través de la urgencia y la internación. La idea es adaptar el modelo hacia uno más preventivo y proactivo", propone Gallo.

En ese contexto, el especialista del Hospital Italiano de Buenos Aires promueve dos iniciativas de atención domiciliaria, en las cuales ha participado y que ha estudiado en profundidad. La primera es el home-based primary care, una forma de atención primaria centrada en el hogar que, en términos simples, consiste en equipos médicos que visitan a los pacientes en sus casas y realizan un seguimiento integral de sus condiciones y estilo de vida. Y que según la evidencia este enfoque ha permitido reducir las hospitalizaciones, las consultas en servicios de urgencia y, además, mejorar la calidad de vida de las personas.

En ese contexto, el experto agrega que “la gestión de casos implica que todo el equipo se sienta a hablar del paciente. Hoy el sistema es fragmentado, porque la persona circula entre distintos especialistas y cada uno le dice algo diferente, lo que aumenta las interacciones entre medicamentos y genera más eventos adversos. En cambio, los equipos proactivos que van a visitarlo buscan prevenir complicaciones y establecer un plan de cuidado único”.

La segunda iniciativa es la hospitalización domiciliaria, un modelo en el que la atención médica sustituye la internación en un centro asistencial. En la práctica, esto significa que un paciente con una infección urinaria o una neumonía, por ejemplo, puede recibir tratamiento antibiótico endovenoso en su propio hogar.

De hecho, en Chile esta es una modalidad que está incluida en el sistema público.

De acuerdo con Gallo, este tipo de atención no solo resulta más confortable y segura para el paciente, sino que además libera camas hospitalarias y reduce significativamente los costos: “En nuestro modelo hemos demostrado un ahorro cuatro veces mayor en comparación con una cama hospitalaria, tanto en costos fijos como variables”, afirma. Y explica que este es un punto importante, porque los mayores son más costosos debido a su fragilidad y carga de enfermedad.

Durante la discusión del Presupuesto, las autoridades locales han destacado el aumento del gasto dado el incremento de personas mayores. De hecho, los mismos datos de Fonasa demuestran que entre 2019 y 2023 los beneficiarios mayores de 60 años aumentaron en un 19%, pasando de 2,8 millones a más de 3,3 millones. El grupo de 60 a 69 años creció un 22%, mientras que los tramos de 70 a 79 años y de 80 años o más aumentaron un 15% y 17%, respectivamente.

Rolf Hoenger, Area Head de Roche Pharma LATAM, afirma que mejorar el financiamiento en esta área es un paso clave: “Si los ministros de salud y los ministros de finanzas no entienden que la salud puede ser un motor de crecimiento de la economía, yo creo que vamos a enfrentar todo eso -el tsunami- sin los recursos adecuados para poder atenderlo. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Que esto tiene un impacto negativo sobre el crecimiento económico y, al final, se forma un círculo vicioso: si no inviertes suficiente, bajas la productividad de tu población y, por lo tanto, tampoco logras el crecimiento económico".

Más sobre:SaludEnvejecimientoSistemas de salud

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”

Pablo Herrera (Ind. RN): “Me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes”

Camila Musante (Ind.-PPD): “Debemos conquistar al menos la mayoría simple en el Congreso”

Kast insiste en buscar más resposables por error en cuentas de luz y compara situación con caso Monsalve: “¿No les habrán avisado antes?”

Decoración de “nivel Temu”: Por qué el plan de Trump para remodelar la Casa Blanca desató indignación entre historiadores y expertos

Lo más leído

1.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

2.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

3.
Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno valora la iniciativa

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno valora la iniciativa

4.
Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”
Chile

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”

Pablo Herrera (Ind. RN): “Me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes”

Camila Musante (Ind.-PPD): “Debemos conquistar al menos la mayoría simple en el Congreso”

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra
Negocios

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Estudio de Cajas de Chile: jóvenes consideran la asistencia médica como el área de la seguridad social más prioritaria

Alto interés en la consulta al mercado que lanzó Fonasa para contratar un administrador externo para su nueva modalidad

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse
Tendencias

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League
El Deportivo

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League

Presidente del Betis pierde la paciencia cuando le preguntan por la continuidad de Manuel Pellegrini

Chile rompe dos récords nacionales en su estreno en el Mundial de Ciclismo de Pista en Peñalolén

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”
Mundo

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”

Decoración de “nivel Temu”: Por qué el plan de Trump para remodelar la Casa Blanca desató indignación entre historiadores y expertos

La armada de Pakistán incauta drogas por valor de casi US$1.000 millones en el mar Arábigo

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales