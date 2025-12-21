FACh informa fallecimiento de sargento y su hija tras accidente en Ruta 5 Sur
Según detalla el comunicado institucional, el funcionario pertenecía a la dotación del Comando de Personal. En el vehículo también se trasladaban su cónyuge y su hija mayor, de 15 años, quienes fueron derivadas hasta el Hospital de Rancagua, donde se mantienen fuera de riesgo vital.
La Fuerza Aérea de Chile informó este domingo el fallecimiento del sargento primero Óscar Coña Cariqueo y de su hija Vicenta, de 9 años, a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 114.
Desde la institución señalaron que se encuentran acompañando y brindando el apoyo y la asistencia necesaria a los familiares del sargento primero Coña Cariqueo en este difícil momento.
“La Fuerza Aérea de Chile expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y miembros de la unidad del sargento primero Óscar Coña Cariqueo, acompañándolos con respeto y solidaridad ante esta irreparable pérdida que enluta a toda la institución”, concluye el comunicado.
