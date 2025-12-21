FACh informa fallecimiento de sargento y su hija tras accidente en Ruta 5 Sur

La Fuerza Aérea de Chile informó este domingo el fallecimiento del sargento primero Óscar Coña Cariqueo y de su hija Vicenta, de 9 años, a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 114.

Según detalla el comunicado institucional, el funcionario pertenecía a la dotación del Comando de Personal. En el vehículo también se trasladaban su cónyuge y su hija mayor, de 15 años, quienes fueron derivadas hasta el Hospital de Rancagua, donde se mantienen fuera de riesgo vital .

Desde la institución señalaron que se encuentran acompañando y brindando el apoyo y la asistencia necesaria a los familiares del sargento primero Coña Cariqueo en este difícil momento.

“La Fuerza Aérea de Chile expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y miembros de la unidad del sargento primero Óscar Coña Cariqueo, acompañándolos con respeto y solidaridad ante esta irreparable pérdida que enluta a toda la institución”, concluye el comunicado.