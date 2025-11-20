Fallece hombre tras recibir disparo en su rostro en plena vía pública de Puente Alto

Un hombre de nacionalidad chilena, de entre 30 y 40 años, falleció esta noche tras recibir un disparo en su rostro en plena vía pública de la comuna de Puente Alto.

El hecho se registró en la intersección de calle Nocedal con Genero Prieto, en la población San José de las Claras, hasta donde concurrió personal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y del OS-9 de Carabineros.

Según informó el fiscal ECOH Alejandro Sepúlveda, de acuerdo con los primeros antecedentes, “una persona a pie procede a dispararle a la víctima y luego escapa a pie”.

El afectado, residente del sector, fue auxiliado en el lugar por vecinos, quienes alertaron a las autoridades.

Hasta el sitio llegó una ambulancia del SAMU, cuyo personal realizó maniobras de reanimación a la víctima y la trasladó luego hasta el Centro de Salud Dr. Alejandro del Río, donde se constató su fallecimiento.

Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor ni sus motivaciones, por lo que las autoridades se encuentran periciando cámaras de seguridad y entrevistando a testigos para dilucidar cómo ocurrieron los hechos.