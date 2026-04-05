Familia de funcionaria herida en ataque de colegio en Calama confirma que está fuera de riesgo vital

A poco más de una semana del brutal ataque ocurrido en el Instituto Lezaeta de Calama, Región de Antofagasta, la familia de una de las funcionarias lesionadas, Haydée Moya, confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital.

El pasado 27 de marzo, el alumno Hernán Meneses (18) protagonizó un violento ataque dentro de aquel colegio que terminó con la muerte de María Victoria Reyes y cuatro personas lesionadas, entre ellas, Haydée Moya, quien aún se encuentra hospitalizada.

A través de un comunicado, la familia sostuvo que “si bien hoy se mantiene en estado delicado, bajo atención médica y en constante evaluación por parte del equipo de salud, se encuentra fuera de riesgo vital”.

Adicionalmente, la familia agradeció las manifestaciones de apoyo recibidas por distintas comunidades educativas a lo largo de Chile y agradecieron especialmente “a las y los trabajadores de la educación que el día jueves se manifestaron en la comuna de Calama”.

En tanto, expresaron “solidaridad con la familia de Renato Codoceo, quien se mantiene en estado grave de salud en coma inducido”.

Asimismo, la familia exigió justicia por María Victoria Reyes. “Lo ocurrido es un llamado de atención urgente para garantizar condiciones de seguridad que permitan que quienes trabajan en educación puedan ejercer su labor con la certeza de que saldrán a educar y regresarán a sus hogares sanos y salvos”.

“Solicitamos respeto y comprensión en este difícil momento, resguardando la privacidad de nuestra familia”, agregaron.