Familiares regresaron a Constitución: multitudinaria caravana por pescadores desaparecidos de la lancha Bruma

Este viernes la Asociación Gremial Bacaladera del Maule (Bamaule AG) realizó una ceremonia para conmemorar a los tripulantes desaparecidos de la lancha Bruma.

La ceremonia comenzó a alrededor de las 11:30 en el muelle Table Estacado (el dique) de la ciudad de Talcahuano. Luego viajaron en caravana por la Ruta L-30 M hasta Constitución, en la región del Maule. El encuentro contó con la participación de la comunidad local.

La carta de invitación de Bamaule AG decía que la instancia era para “recordar a nuestros compañeros desaparecidos en el mar, un momento de recogimiento, fe y unión para honrar sus vidas y mantener viva su memoria”.

Fue así que despidieron a los tripulantes José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Balladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz, Carlos Hugo Escárate Ramírez, Jonathan Daniel Torres Saldaña y el patrón José Luis Medel Sepúlveda. La ceremonia se consignó como un actuar simbólico tras el cese de la búsqueda de la Armada por encontrar a los tripulantes.

En la caravana, los familiares comentaron que van “a despedir con nuestra gente a nuestros familiares y retornamos con la lucha de la justicia”.

Durante la tarde, Juan Medel, padre y abuelo de dos de los desaparecidos de la lancha Bruma, agradeció el gesto y las despedidas.

“El trato en Talcahuano fue fantástico. De todos lados -Dichato, isla Santa María, Puerto Montt- recibimos saludos de respeto: sentimos que fuimos tomados en cuenta. Ahora queda esperar a que las cosas salgan bien, y que los tipos que cometieron el error lo reconozcan de una vez por todas” , comentó en conversación con T13.

Otros familiares dijeron que “nos vamos con las manos vacías, vamos a Constitución a despedir a nuestros familiares con la gente nuestra, con nuestra tierra, con las energías recargadas para dar la lucha en la justicia”, “es un dolor que tenemos todos y en toda la pesca artesanal”, “ no estamos todos, faltan siete”, comentaron en el citado medio.

El acto de este viernes ocurre una jornada después que la querella presentada por las familias de los siete pescadores desaparecidos fuera declarada admisible por parte del Juzgado de Garantía de Coronel.

En la acción judicial mencionan que no es creíble que la embarcación Cobra no fuera capaz de detectar la presencia del Bruma ni mucho menos que no pudieran actuar luego de la colisión. En la misma, acusan que el capitán de la nave incumplió obligaciones legales y reglamentarias, apuntando que su actuar figura como cuasidelictual.