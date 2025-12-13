Fatal accidente en San Pedro de la Paz deja una mujer fallecida y un hombre grave tras colisión con camión

Un fatal accidente de tránsito se registró la noche de este viernes en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, luego de la colisión entre un camión y una motocicleta, hecho que dejó una mujer fallecida y un hombre con lesiones de gravedad.

El siniestro ocurrió en la Ruta 160, en la intersección con calle 3 Poniente, a la altura del outlet y en dirección a Coronel.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor del camión, identificado con las iniciales E.A.S.M., habría perdido el control del vehículo de carga al enfrentar un semáforo con luz roja, presuntamente debido al alto tonelaje, lo que le impidió detenerse completamente.

Producto de lo anterior, el camión colisionó con la motocicleta, en la que se desplazaban dos personas. Una de ellas falleció en el lugar, mientras que la otra resultó con heridas de carácter grave.

La víctima fatal corresponde a una mujer de 29 años, identificada con las iniciales L.A.A.A., quien viajaba como acompañante en la motocicleta. En tanto, el conductor del vehículo menor, J.E.V.V., fue trasladado por personal del SAMU hasta el Hospital Regional, debido a la gravedad de sus lesiones.

Así lo informó el capitán César Gallegos, oficial de ronda de la Prefectura de Concepción, quien además indicó que, según Carabineros, el conductor del camión se encontraba en normal estado de temperancia alcohólica, es decir, no bajo los efectos del alcohol, quedando de todas formas detenido.

Por instrucción del fiscal de turno, las diligencias en el sitio del suceso quedaron a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.