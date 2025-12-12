Robos violentos de vehículos caen un 23% en la Región Metropolitana según cifras de Carabineros

En marzo de este año comenzó la implementación operativa del plan Anen 4.0 de Carabineros, el que está orientado a la disminución de los delitos violentos que afectan a conductores de vehículos.

La estrategia contó con un refuerzo en el contingente policial buscando desbaratar bandas que se dediquen a las encerronas y a la reducción de autos robados. Agrupaciones que, de acuerdo con el perfilamiento policial, están integradas por jóvenes delincuentes que no pasan, en su mayoría, los 21 años .

De acuerdo a Carabineros, el trabajo desplegado durante el año ha arrojado frutos. Este jueves, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros realizaron un positivo balance, dando cuenta de los vehículos recuperados y de las bandas que han sido desbaratadas.

“Con esta nueva estrategia Carabineros también ha integrado métrica asociada al análisis de inteligencia criminal que el Departamento de Encargos por Robo realiza. Hemos tenido buenos resultados este año”, dijo el director de control de Drogas e Investigación Criminal, general Jaime Velasco.

Cifras

La institución policial indicó desde el 3 de marzo hasta ahora se han desarticulado 29 bandas y se han detenido a 194 individuos.

Asimismo, según Carabineros, se ha registrado una disminución del 23% en los robos con violencia de vehículos en la Región Metropolitana. En detalle esa baja implicó que en 2024 se registraron 8.262 robos, mientras que en 2025 hubo 6.328 .

Por otro lado, la policía ha ejecutado 178 fiscalizaciones al mercado secundario de repuestos, ha recuperado 94 vehículos motorizados, efectuado 2.180 controles de identidad y realizado 4.196 controles vehiculares preventivos.

“Si bien estas cifras son muy positivas, no queremos señalar nuestra plena satisfacción. Mientras exista un delito siempre va a haber una preocupación atendiendo que hay víctimas”, agregó Velasco.

De hecho, si bien las cifras muestran que el delito ha bajado, está lejos de desaparecer y ha ido mutando. A fines de noviembre un bus con turistas argentinos fue emboscado en Tiltil. Luego de hacerles una encerrona, los delincuentes subieron al bus y asaltaron a los turistas que venían a Chile de compras .

Además, mientras las encerronas en los autos disminuyen, quienes se dedicaban a esos ilícitos ahora lo hacen con los turbazos, que han ido al alza sobre todo en la Región Metropolitana.

Prevención del Delito

Por su lado, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, celebró el trabajo policial y la disminución de este tipo de delitos. “ El éxito de este plan policial es fruto de una estrategia que se ha diseñado y que se ha ido modificando en el tiempo , justamente para poder ir haciendo frente a un tipo de delito que va mutando”, dijo.

Leitao puntualizó la importancia del trabajo entre el mundo público y el privado. “ Cuando se toman medidas de seguridad, tienen resultados . Cuando se incorporan cámaras o pórticos, hoy muchos municipios están haciendo esas inversiones. También en el mundo privado, como centros comerciales o autopistas donde se ha incorporado este tipo de tecnología y han ayudado a perseguir de mejor manera este delito”, agregó la autoridad de gobierno.

Pese al optimismo del gobierno, el director ejecutivo de la fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, pone paños fríos al revisar los números. El experto advierte que con las cifras aún no se puede estimar la razón de la disminución :“ Hay debilidades en la clasificación de delitos de este tipo, cuando son nuevas tipologías delictuales que nos pueden hacer entender erróneamente, evoluciones de este delito”.

Lo anterior, porque según plantea Johnson, este tipo de ilícitos se ha visto que ha mutado, pasando del robo de vehículos estacionados, después a los portonazos y luego a las encerronas. “Ahora está mutando al delito de turbazo de grupos que entran a casas, donde ven que está estacionado un auto, porque si el auto está estacionado en la casa, la llave tiene que estar ahí y entran a la casa para robar esa llave y robarse el vehículo”, explica Johnson.