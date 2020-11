Felipe Alessandri, alcalde de Santiago: “Al menos mil locales han sido afectados en las últimas dos semanas”

Los llamados en redes sociales y otras plataformas para trasladar el epicentro de las protestas de Plaza Italia a las cercanías de La Moneda es un fenómeno que está siendo monitoreado por el gobierno y las policías, y se ha convertido en un nuevo foco de preocupación para las autoridades. Así es como en una semana se han generado tres episodios de protestas que han terminado en desmanes en las inmediaciones de la Casa Central de la Universidad de Chile.

Esta situación es observada con inquietud por Felipe Alessandri, el alcalde de Santiago, quien pide mayor intensidad al actuar de Carabineros y señala que este traslado de las manifestaciones ha dejado un saldo de mil negocios con daños en el centro de la capital.

¿Ha visto un traslado de la llamada “zona cero”?

Sí, a partir de hace dos semanas la convocatoria está siendo afuera del Metro U. de Chile. Claramente hubo un desplazamiento de dos cuadras hacia el poniente con el objetivo de llegar al palacio de gobierno. Carabineros estaba protegiendo Plaza Italia y La Moneda, pero todo el eje intermedio ha quedado desprovisto y frente a eso los delincuentes han arrasado con todo. Yo mismo pasé ayer (miércoles) a las 17.30 y nos tiraron por la Alameda una lata al parabrisas del auto y nos persiguieron.

Respecto del traslado de la “zona cero”, ¿cuántos comerciantes se han visto afectados en el perímetro cercano al Metro U. de Chile?

Lo estamos catastrando. Están al otro lado de La Moneda. El Paseo Bulnes para qué decir y desde el (hotel) Crowne Plaza hacia abajo, jamás pudieron abrir los músicos, y si seguimos bajando por la Alameda, lo mismo. Toda la parte de atrás del GAM está sumamente afectada. Son a lo menos mil locales, entre almacenes, farmacias y comercios pequeños en las últimas dos semanas. A un mes de la Navidad está todo cerrado y a las 17.00 el centro es un pueblo fantasma, no queda nada. Y antes, en esta época pre Navidad hacíamos ventas nocturnas hasta las 22.00, con público, familia, música, villancicos y árbol de Pascua.

¿Y en Plaza Italia se siguen juntando personas?

Sí, pero muchas menos. No se ha cortado ni siquiera el tráfico. Ahora se trasladó, son los mismos delincuentes que lo único que buscan es destruir y frente a eso, yo espero que las instituciones que tienen a cargo el orden público y la seguridad pongan orden.

¿Cómo evalúa la última jornada?

Ayer (miércoles) hubo detenidos, saquearon Paris para después quemar y llevarse televisores para la casa. Esto ha traído una alteración en la vida de los vecinos, del horario del retiro de la basura, que tenemos que hacerlo temprano metiendo camiones, los pequeños negocios que recién estaban abriendo y los autorizamos a sacar las mesas me dicen ‘alcalde, no viene nadie’, porque todos los días se transforma esto en un campo de batalla. Yo pedí un cambio de estrategia que el resultado no lo refleja, pero sí hubo detenidos.

¿Y cuál debe ser ese cambio?

Le pido al Estado de Chile que tome cartas en el asunto: por la razón o por la fuerza, lo dicen nuestros emblemas patrios. Claramente, por la razón no han entendido, el uso legítimo de la fuerza en democracia uno se la da a las policías y estas, salvaguardando todos los protocolos de derechos humanos, no puede ser proporcional, porque siempre va a haber una tensión. El uso de la fuerza tiene que ser mayor en las policías. Ya no nos queda Alameda, ayer sacaron los semáforos nuevamente.

¿Qué les pidió a las policías?

Que pusieran vallas, que hubiera presencia policial en las calles perpendiculares y ayer (miércoles) se notó, pero de igual forma se metieron por San Antonio y saquearon tiendas. Doy todas las imágenes para que los identifiquen. Vamos con los fiscales a buscarlos a las casas.