Nacional

Felipe Alessandri (RN) por alza de aportes de Lo Barnechea al Fondo Común Municipal: “Nos están sacando los patines”

El alcalde de Lo Barnechea sostiene que el aumento del impuesto territorial a su comuna desde un 60% a un 65% implica el término de beneficios sociales en áreas como la educación y salud.

Por 
Luciano Jiménez
El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

Molestia. Así reacciona el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), luego de que el pasado 28 de octubre finalmente ingresara al Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica los aportes de algunas comunas al Fondo Común Municipal (FCM). Justamente, la suya es una de las más salpicadas, pues pasaría de aportar de 60% a 65% de lo recaudado con el impuesto territorial, sumándose también a aquellas que aportan también los ingresos por patentes comerciales.

El FCM busca que comunas más pudientes -como Lo Barnechea o Las Condes, la otra a la que le suben los aportes- contribuyan con otras más vulnerables a través de un cobro de impuesto. Pero Alessandri sostiene que Lo Barnechea es una comuna heterogénea, que también tiene grupos vulnerables, los que terminarán afectados.

Esa fue su idea fuerza durante la exposición que hizo este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde comenzó la discusión del proyecto de ley.

Ha dicho que esta medida es un “golpe directo” a los vecinos vulnerables de su comuna. ¿Por qué?

En una comuna tan diversa como esta se afecta directamente a los vecinos más vulnerables, que son muchos. No se afecta a los vecinos de La Dehesa. Nosotros creemos en la solidariad, pero no en el populismo fiscal como esto. El proyecto está mal formulado. El número de beneficiarios es muy acotado, porque del millón y medio de adultos mayores que tienen un inmueble a su nombre, ya hay 1.100 exentos de pagar contribuciones, 150 mil que ya reciben un beneficio y de eso hay que sacar a los que ganan $2,1 millones por pensión u otra cosa. Nos pega muy fuerte, porque si bien nos sube del 60% al 65% también incluye el pago de patentes comerciales.

¿Cuánto implica en términos presupuestarios?

Eso puede significar, cuando entre en régimen, un presupuesto del 22% menos para Lo Barnechea. Nos están sacando los patines. Nos están castigando a las comunas que lo hacemos bien. Si vamos a reformular el Fondo Común Municipal hay que hacerlo desde el 2007, que entiendo es desde ahí que no se interviene. Sentémonos en la mesa los expertos, las asociaciones, la Subdere, y hagamos un fondo nuevo que ayude a todos los municipios, especialmente a los más vulnerables. Pero no con estas medidas de modificación táctica que lo que buscan es pegarle muy fuerte al municipio. Si bien estos municipios tienen recursos y aportan mucho, tenemos una cantidad de beneficios sociales a nuestros vecinos más vulnerables que no podemos cortar.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

¿Cuáles son esos beneficios?

Aportamos en salud, en vivienda, en educación, y con esto nos pegan la línea de flotación. ¿Y qué va a pasar? Vamos a cargarle más la pata al Estado y sabemos lo poco eficiente que es en resolver temas como la lista de espera. Le sacamos la carga al Estado por lo de vivienda. Históricamente este municipio ha aportado mucho al Serviu por viviendas sociales y aún tenemos un déficit. Se estigmatiza que Lo Barnechea es La Dehesa, y Lo Barnechea es mucho más con sectores muy vulnerables a los que llegamos con asistencia social. Serán 100 mil ayudas sociales menos al año, menos cobertura municipal. Estamos invirtiendo fuertemente en educación, cerca de $500 mil mensuales por alumno. Nos están sacando los patines. Los números no lloran, pero las familias sí.

¿De cuánto dinero se trata?

Son $6.500 millones si subimos el impuesto territorial del 60% al 65%, pero con el pago de patentes comerciales cuando entre en régimen sería cerca de $49 mil millones.

¿Culpa al gobierno por la administración de sus propias finanzas?

Me recuerda mucho el tema de las cuentas de la luz. El cálculo está muy mal planteado. No sabemos a quiénes vamos a beneficiar, cuántos son y están castigando a municipios en desmedro de otros. En patentes comerciales vamos a pagar más que Santiago y recaudamos un 30% menos. Hay un estigma, estas son comunas que políticamente nos están castigando.

¿Debieron haber sido otras comunas?

Haría un doble clic a comunas del Frente Amplio que no tocan. Viña del Mar, Valdivia, Puerto Varas. ¿Por qué no hacemos un análisis general? Yo no estoy en contra de la solidaridad, pero no de esta forma en que buscan dos comunas (Lo Barnechea y Las Condes) y las quieren reventar.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

¿Pero qué les diría a los alcaldes de Maipú y Puente Alto que requieren de este dinero?

También ellos tienen que entender que no pueden depender únicamente del Estado. Tiene que haber un modelo de gestión. Si te sientas a esperar que el papá Fisco te resuelva todos los problemas, ¿dónde queda la capacidad de gestión? A los que gestionamos bien nos castigan. Tienen royalty minero, súmale el apoyo de Subdere que además en este gobierno se ha repartido superpolíticamente. Están desvistiendo un santo para vestir otro. Yo digo sí a la solidaridad, pero no al populismo fiscal.

Sigue siendo un proyecto de ley, ¿le ve posibilidades de aprobarse?

En la Cámara de Diputados posiblemente pueda votarse a favor, pero en el Senado espero que prime la cordura y se pueda frenar y busquemos otras formas de financiamiento. Lo que pido es que se haga doble clic: esta comuna y Las Condes tienen sectores vulnerables. Invito a los ministros y al Presidente a que recorramos La Ermita, el Cerro 18. Las familias se verán afectadas y, a la larga, el Estado. Las listas de espera de los vecinos van a ir a golpear la puerta del Estado, igual con las viviendas.

¿Ha hablado con el gobierno por este tema?

No. Nunca conversaron con nosotros.

