Alcalde Alessandri por reformulación de Fondo Común Municipal: “Es un golpe directo a nuestros vecinos más vulnerables”

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, criticó duramente el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que aumenta el porcentaje de aporte de la comuna al Fondo Común Municipal (FCM), pasando del 60% al 65% del impuesto territorial aseverando que “es un golpe directo a nuestros vecinos más vulnerables”.

El proyecto de ley presentado por Ministerio de Hacienda modifica los aportes al Fondo Común Municipal -incorporando por primera vez los ingresos provenientes de patentes comerciales- y posterga en un año el reavalúo fiscal de propiedades no agrícolas.

Según cálculos municipales, esta modificación significa una disminución del presupuesto de $8 mil millones, equivalente al presupuesto anual completo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), que concentra los programas de ayuda social del municipio.

“El Gobierno quiere vender esta medida como un castigo a los ricos, pero en la práctica es un golpe directo a nuestros vecinos más vulnerables. Es populismo electoral disfrazado de justicia social”, señaló Alessandri.

Según argumentan desde el municipio Lo Barnechea es la segunda comuna que más aporta al Fondo Común Municipal, con una transferencia de $78.535 millones en 2024, solo por concepto de impuesto territorial. En 2024, su contribución total alcanzó $95 mil millones.

El alcalde recordó que la comuna presenta una alta heterogeneidad social, coexistiendo barrios de altos ingresos con sectores de alta vulnerabilidad y la mayor mora en el pago de contribuciones del país.

“Lo Barnechea no es una burbuja de altos ingresos. Aquí viven miles de familias vulnerables que dependen de la ayuda municipal. Castigarlas por su código postal es pura ignorancia y prejuicio”, afirmó el jefe comunal.

Asimismo, advierte que la medida afectará directamente a vecinos y programas sociales, esto últimos deberán ser reajustados. “Con los $8 mil millones que nos quieren quitar, tendríamos que suspender operaciones gratuitas para más de mil vecinos que estaban en lista de espera en el sistema público. Dígame usted, ¿quién pierde con eso? No son los ricos”, enfatizó Alessandri.

Finalmente, Alessandri cuestionó el timing político del proyecto, presentado a pocas semanas de una elección, señalando que el Gobierno busca un efecto comunicacional más que una solución técnica.

“Aquí no hay un análisis serio, hay un titular fácil para la campaña. El Gobierno estigmatiza a Lo Barnechea, pero no se da cuenta de que afecta a vecinos sumamente vulnerables”, concluyó.