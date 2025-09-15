SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiestas Patrias: Cordero inaugura comisaría en Parque O’Higgins y refuerza llamado al autocuidado y conducción segura

El año pasado, recordó el ministro Cordero, solo en la Región Metropolitana se registraron mil casos de lesiones y más de 3.300 casos de violencia intrafamiliar, "muchos de ellos producto del consumo de alcohol".

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
El Ministro de Seguridad Pública, junto a otras autoridades, inaugura las dependencias de la 69na. Comisaria Parque O'Higgins en la vispera del inicio de las Fiestas Patrias y de las actividades que se realizaran en el lugar. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En la víspera del inicio de las Fiestas Patrias y de las actividades que se realizarán en el Parque O’Higgins, esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto a otras autoridades, inauguró las dependencias de la 69na. Comisaría Parque O’Higgins, que busca velar por la seguridad del sector durante las celebraciones.

Este, destacó el secretario ede Estado, es el primero de 14 cuarteles temporales a nivel nacional, 11 en la Región Metropolitana, que se instalarán dado las actividades del “18″.

Son más de 1.150 funcionarios los que están prestando servicio en estas unidades para entregar seguridad a las personas en días de festividad -y sobre todo para compartir estas fiestas- 200 de los cuales, como se ha dicho, están en este recinto”, destacó al respecto.

El Ministro de Seguridad Pública, junto a otras autoridades, inaugura las dependencias de la 69na. Comisaria Parque O'Higgins en la vispera del inicio de las Fiestas Patrias y de las actividades que se realizaran en el lugar. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Estamos hablando para que tengamos un orden de magnitud, de 277 fondas, 177 fiestas costumbristas a nivel nacional, donde asistirán miles de personas durante el transcurso de esta semana”, señaló. Por lo mismo, reafirmó, “es importante el despliegue de Carabineros de Chile”.

Sumado a esto, si bien recordó que también estará presente el despliegue de los funcionarios y funcionarias municipales, la autoridad hizo hincapie en la importancia del autocudidado.

“Queremos que estas fiestas sean motivo para compartir con familia, con amigos, para celebrar y recordar lo que creo que es relevante no olvidar, que son las tradiciones de nuestro país, y evitar en consecuencia que estas fiestas sean recordadas como un momento de dolor o lamento para algunas familias”, señaló.

El año pasado, indicó, solo en la Región Metropolitana hubo mil casos de lesiones y más de 3.300 casos de violencia intrafamiliar, muchos de ellos producto del consumo de alcohol como determinante en alguna de estas circunstancias.

“Por lo mismo, el llamado no solo es a disfrutar, sino que hacerlo responsablemente. Esperamos que el lunes 21, cuando se pueda realizar el balance de estas fiestas, lo podamos hacer con la menor cantidad de eventos y delitos ocurridos”, sostuvo.

Asimismo, destacó que se han reforzado los controles, y se han incrementado las fiscalizaciones para este período, no solo los recintos que van a recibir personas, sino que también en el patrullaje carretero, por lo que reiteró el llamado a conducir responsablemente sin consumo de alcohol.

Más sobre:NacionalFiestas PatriasParque O'HigginsFondas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Hubo dos llamados para licitar, pero ninguno resultó: el frustrado piloto de Orrego para usar pistolas taser en Gendarmería

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue
Chile

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre
Negocios

Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre

Boccardo afirma que técnicos del gobierno se han contactado con el Banco Central por estudio sobre empleo

Equipos de Jara y Kast fijan posturas por salario mínimo tras polémico informe del Banco Central

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk
Tendencias

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo
El Deportivo

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Marsella por la Champions League

Más de 300 deportistas disputan el vibrante Avalanche Day en El Colorado

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena
Cultura y entretención

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

La mágica historia de Noah Wyle: de eterno nominado a gran ganador de los Emmy 2025

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Pedro Sánchez pide expulsar a Israel de toda competición deportiva y canciller Saar lo acusa de “antisemita” y “mentiroso”
Mundo

Pedro Sánchez pide expulsar a Israel de toda competición deportiva y canciller Saar lo acusa de “antisemita” y “mentiroso”

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté