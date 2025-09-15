Fiestas Patrias: Cordero inaugura comisaría en Parque O’Higgins y refuerza llamado al autocuidado y conducción segura

El Ministro de Seguridad Pública, junto a otras autoridades, inaugura las dependencias de la 69na. Comisaria Parque O'Higgins en la vispera del inicio de las Fiestas Patrias y de las actividades que se realizaran en el lugar.

En la víspera del inicio de las Fiestas Patrias y de las actividades que se realizarán en el Parque O’Higgins, esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto a otras autoridades, inauguró las dependencias de la 69na. Comisaría Parque O’Higgins, que busca velar por la seguridad del sector durante las celebraciones.

Este, destacó el secretario ede Estado, es el primero de 14 cuarteles temporales a nivel nacional, 11 en la Región Metropolitana, que se instalarán dado las actividades del “18″.

“Son más de 1.150 funcionarios los que están prestando servicio en estas unidades para entregar seguridad a las personas en días de festividad -y sobre todo para compartir estas fiestas- 200 de los cuales, como se ha dicho, están en este recinto”, destacó al respecto.

“Estamos hablando para que tengamos un orden de magnitud, de 277 fondas, 177 fiestas costumbristas a nivel nacional, donde asistirán miles de personas durante el transcurso de esta semana”, señaló. Por lo mismo, reafirmó, “es importante el despliegue de Carabineros de Chile”.

Sumado a esto, si bien recordó que también estará presente el despliegue de los funcionarios y funcionarias municipales, la autoridad hizo hincapie en la importancia del autocudidado.

“Queremos que estas fiestas sean motivo para compartir con familia, con amigos, para celebrar y recordar lo que creo que es relevante no olvidar, que son las tradiciones de nuestro país, y evitar en consecuencia que estas fiestas sean recordadas como un momento de dolor o lamento para algunas familias”, señaló.

El año pasado, indicó, solo en la Región Metropolitana hubo mil casos de lesiones y más de 3.300 casos de violencia intrafamiliar, muchos de ellos producto del consumo de alcohol como determinante en alguna de estas circunstancias.

“Por lo mismo, el llamado no solo es a disfrutar, sino que hacerlo responsablemente. Esperamos que el lunes 21, cuando se pueda realizar el balance de estas fiestas, lo podamos hacer con la menor cantidad de eventos y delitos ocurridos”, sostuvo.

Asimismo, destacó que se han reforzado los controles, y se han incrementado las fiscalizaciones para este período, no solo los recintos que van a recibir personas, sino que también en el patrullaje carretero, por lo que reiteró el llamado a conducir responsablemente sin consumo de alcohol.