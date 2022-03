Fiscal relata incidente que afectó a ministra Siches en La Araucanía: desconocidos dejaron un auto en llamas en el camino

El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad César Schiba entregó detalles del incidente que afectó a la comitiva de gobierno que se encuentra en la Región de La Araucanía y que es encabezada por la ministra del Interior, Izkia Siches.

La jefa de Interior se desplazaba camino a Temucuicui, en la comuna de Ercilla, para sostener una reunión. En ese momento se escucharon balazos, por lo que la comitiva de vehículos interrumpió su avanzada.

El persecutor señaló que en medio del camino desconocidos dejaron un vehículo menor en llamas para bloquear el camino. En ese momento donde se habrían originado los disparos al aire.

Schiba relató que “en dicha comitiva circulaban diversos vehículos que observaron un camino cortado con un vehículo que impedía la continuidad del paso, que estaba siendo afectado por llamas, por el fuego, por un incendio, por el cual resultó destruido. Se aplicó los protocolos de reacción y se retiraron del lugar”.

“De acuerdo a las primeras diligencias y preliminarmente podemos informar, de acuerdo a lo informado a testigos, se escuchan balazos en el sector y se observa este vehículo que obstruía el normal paso de los vehículos, destruido por la acción del fuego”, agregó.

La Fiscalía inició una investigación de oficio y encargó las labores al OS9 de Carabineros. Se indagan los delitos de incendio, disparos injustificados y atentado contra la autoridad. No se registraron impactos de bala en los autos de la comitiva de gobierno.

En las cercanías del lugar fue encontrado un cartel donde se señala: “Izkia Siches, mientras existan presos políticos mapuche, no habrá diálogo. Por Kamilo Katrillanca y todos los caídos en combate. En Wallmapu no aceptaremos ningún soborno de un Estado asesino. Fuera forestales, latifundio. No más militarización. Resistencia mapuche”.