Fiscal Valencia ante demora en entrega de antecedentes por tráfico de drogas en la FACH: “No facilita la investigación”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó este jueves los últimos hechos investigados por tráfico de drogas al interior de algunas ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA).

En específico por el hallazgo de ketamina en manos de funcionarios de la Fuerza Aérea (FACH) en Iquique y los ovoides detectados en Colchane, Región de Tarapacá.

En conversación con CNN Chile, el jefe del Ministerio Público abordó las desavenencias ocurridas entre la Fiscalía de Aviación y la Fiscalía Regional de Tarapacá por la entrega de los antecedentes de la investigación, que mantiene a cinco exfuncionarios FACH en prisión preventiva.

En torno al último hecho descubierto durante esta jornada, el fiscal nacional señaló que la causa por este último hecho se mantiene en carácter reservado y valoró la entrega de los antecedentes por parte del Ejército.

“Contribuye a la mayor celeridad en la investigación”, dijo Valencia en torno al último caso.

Consultado por la existencia de redes de narcotráfico al interior de las FF.AA, Valencia sostuvo que “siempre es una actividad que se realiza en redes”.

“Cuatro kilos de droga, difícilmente son para consumo personal”, agregó por los exfuncionarios detenidos de la FACH, que intentaron trasladar la sustancia en un vuelo institucional, con destino a Santiago.

Sobre la competencia del ente investigador por el caso de la fuerza del aire, Valencia destacó que “esa causa, esos hechos, nos parecen que son inequívocamente de competencia del Ministerio Público, de la justicia civil, y no militar”.

“El Código Orgánico de Tribunales es claro en orden a que la competencia de la justicia penal, ya sea civil o militar, en una causa penal, está determinada entre otros factores por el lugar donde el delito ocurre y se entiende que el delito ocurre en el lugar donde comienza su ejecución. En este caso en particular, sería bastante bizarro (sic) sostener de que esa droga se produjo en un laboratorio dentro de un recinto de la FACH, eso sería absurdo, sería bastante insólito”, explicó Valencia en torno a la competencia de investigación.

Pese a la disputa por las competencias entre la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Fiscalía de Aviación, Valencia explicó que desde ayer y hasta hoy en la mañana, concluyó la entrega de los antecedentes respecto a la causa por tráfico de drogas.

Santiago, 21 de Marzo 2023. El Presidente participa en el 93 Aniversario de la Fuerza Aerea (FACh) realizada Escuela de Aviación, El Bosque. Javier Salvo/ Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Consultado por la expresión “casos aislados”, Valencia señaló que “(...) no cabe duda, que tiene que causar gran alerta este denominador común de que estos incidentes ocurran cerca de la frontera norte”.

“No cabe duda que va a in t en t ar hacerlo”, dijo Valencia respecto a la penetración del crimen organizado al interior de las FF.AA.

“Creo que es muy prematuro hacer una afirmación de esa naturaleza, pero sería ingenuo si dijéramos que no van a intentar hacerlo. Y que incidentes como este, confirman esa presunción que necesariamente todos teníamos que tener desde hace mucho rato”, agregó sobre el punto anterior.

Asimismo, Valencia afirmó que “sí es un problema” la demora en informar al Ministerio Público de los hechos, puntualmente en el caso de la FACH. Los hechos ocurridos fueron detectados el jueves 3 de julio, pero dados a conocer públicamente el sábado 5.

“Claro que lo es desde el punto de vista de las tareas del Ministerio Público (...)”, sostuvo y agregó: “por supuesto que no facilita la investigación”, dijo Valencia, quien evitó calificar la resistencia de la Fiscalía de Aviación al ente persecutor.

“En nuestra opinión jurídica, un hecho como ese debió ser denunciado inmedia t amen t e al Minis t erio Público, directamente o a través de las policías, para que un fiscal del Ministerio Público, civil, dirigiera esa investigación”, dijo Valencia, especificando que la demora de la FACH no debiera volver a ocurrir.

“Yo creo que todos los días” el crimen organizado intenta entrar al Ministerio Público, dijo Valencia respecto a la penetración de estos delitos al interior del ente persecutor.

Justicia Militar

El fiscal nacional Ángel Valencia, también abordó el choque de competencias entre la justicia civil y la militar, lo cual quedó en evidencia en el caso de la FACH.

“Lo que manifesté en el pasado, es que si efectivamente para la justicia civil dejamos de recurrir al como normativa general al antiguo Código de Procedimiento Penal, hoy sin embargo, la jus t icia mili t ar, sigue recurriendo como norma t iva general a ese código, que para asun t os civiles dejamos a tr ás”, lamen t ó Valencia.

“He manifestado que era necesario una modernización”, agregó.

“Reiteradamente ante los tribunales superiores y juzgados de garantía hemos sostenido que las funciones tanto del Ministerio Público militar y Ministerio Público civil, es t én claramen t e definidas o claramen t e limi t adas, porque de o tr a manera, el inicio de una inves t igación se puede ver en t orpecido”, señaló.

Penetración del crimen organizado

Valencia también abordó la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado, lo que fue calificado de “grave”.

“Es grave porque una de las herramientas del crimen organizado para asegurar el resultado de su actividad criminal, es la corrupción de las instituciones del Estado. (…) Para operar necesitan contar con la omisión, la tolerancia, la colaboración, o derechamente la cooptación de agentes del Estado", aseveró.

“En consecuencia este es un síntoma grave, que necesita ser atacado de raíz con la mayor severidad y además, no solo ser investigado como un hecho puntual. Si no que además, todos los incidentes de esta naturaleza, no solo este, tienen que ser investigados en toda su extensión”, dijo en torno a las investigaciones por tráfico de estupefacientes en las ramas de las fuerzas castrenses.