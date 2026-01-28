Fiscalía archiva investigación por denuncia sobre bots políticos

La Fiscalía Regional de Valparaíso informó este miércoles que se desistió de continuar con investigación por la denuncia sobre una presunta red de cuentas de redes sociales organizada para atacar las candidaturas presidenciales de Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

La entidad persecutora resolvió archivar la investigación “al no existir mérito para realizar otras diligencias”.

El director de Canal 13, Patricio Góngora, renunció a la estación televisiva cuando se conoció un reportaje de Chilevisión en el que se daba cuenta de esta supuesta red de bots.

Los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini denunciaron los hechos al Ministerio Público y se designó al fiscal jefe de Quillota, César Astudillo, para indagar.

“Luego de recibida la denuncia sobre la denominada red de bots, la fiscalía dispuso la conformación de un equipo por parte de la unidad especializada de investigación de ciberdelitos de la Policía de Investigaciones de Chile, (Cibercrimen), a los cuales se les instruyó una orden de investigar con miras a efectuar un patrullaje virtual en la red, incluidas las principales redes sociales, para que en base a fuentes abiertas, analizaran el contenido de las publicaciones que decían relación con el hecho denunciado”, detalló la entidad persecutora en un comunicado .

La Fiscalía Regional de Valparaíso señaló que las acciones dispuestas se ejecutaron con la finalidad de establecer si en el contenido analizado existían elementos que pudiesen configurar un delito penal cometido por medios electrónicos.

“Recibido el informe policial y en base a dicha revisión se llega a la conclusión que las publicaciones denunciadas no contienen elementos que lleguen a configurar delitos de persecución penal de cargo del Ministerio Púbico, correspondiendo en su conjunto a opiniones y comentarios políticos del acontecer nacional, alguno de ellos emitidos en un tono crítico, que de llegar a entenderse como injuriosos por parte de sus destinatarios, solo a estos les asiste el derecho de ejercer las acciones respectivas", explicaron.