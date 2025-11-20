BLACK SALE $990
    Nacional

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine

    Cristián Crisosto informó que el SML determinó la hipotermia como causa de muerte de los turistas e indicó que la Brigada de Homicidios de la PDI está tomando declaraciones a sobrevivientes e involucrados en los hechos.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    Torres del Paine (Imágenes referenciales)

    Al mediodía de este jueves, en el frontis de la sede de la Fiscalía Local Puerto Natales, el fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristián Crisosto, dialogó con la prensa sobre la investigación penal seguida por el deceso de cinco turistas extranjeros al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

    Crisosto informó que fueron citados a declarar el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Rodrigo Illesca y los guardaparques del recinto administrado por el organismo.

    Previamente, a raíz de esta tragedia, Conaf había anunciado una investigación administrativa y una revisión de sus protocolos de seguridad.

    Los mexicanos Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, la británica Victoria Bond y los alemanes Nadine Lichey y Andreas Von Pein, murieron por hipotermia al ser sorprendidos por una tormenta de lluvia y viento helado en el llamado Circuito O del parque.

    Salieron la madrugada del lunes 17 de noviembre desde el campamento Los Perros al paso John Garner. La Fuerza Aérea de Chile (FACH) debió realizar un operativo para rescatar sus cuerpos.

    El fiscal precisó que hay además 27 víctimas de lesiones de carácter leve que fueron atendidas en el operativo que se realizó cuando se conoció la emergencia.

    “El Servicio Médico Legal ha avanzado rápidamente en las pericias respecto de los cuerpos. En ese sentido, podemos confirmar a esta altura de la investigación que la causa de muerte de las cinco personas se referiría a una hipotermia”, indicó.

    La Brigada Homicidios de la PDI está tomando declaraciones a trabajadores de Conaf, a responsables de la empresa Vértice y a personas que formaban parte del grupo de 69 personas, que estaban en el punto denominado Los Perros del parque Nacional.

    La PDI Magallanes conformó un equipo multidisciplinario de oficiales y profesionales peritos, liderado por la Brigada de Homicidios Punta Arenas, el cual se encuentra realizando diversos peritajes y diligencias investigativas.

    Crisosto explicó que el trabajo que están realizando apunta a rearmar la dinámica de los hechos.

    “Ya se pidieron los antecedentes y están identificados los funcionarios de Conaf que estaban o no estaban trabajando aquel día. A algunos ya se les tomó la declaración. Estamos en eso”, señaló.

