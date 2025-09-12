Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Santiago 11 de junio 2025. El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, llega para participar en una sesion del pleno del Consejo Regional Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La Fiscalía de Antofagasta interpuso un recurso para oponerse a la suspensión del procedimiento de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego por el caso ProCultura.

Esto, frente a una resolución del Pleno de la Corte de Apelaciones Antofagasta que congeló -por el momento- el asunto.

El tribunal de alzada tomó esta determinación a petición de su defensa, mientras se discute trasladar caso a Santiago.

“Se han interpuesto los recursos procesales correspondientes contra la citada resolución, toda vez que entendemos que, más allá de otros debates que puedan sostenerse en las instancias procesales correspondientes, el procedimiento autónomo de desafuero ya iniciado por esta fiscalía debe continuar su curso sin mayor demora, máxime si su único objetivo es determinar si existen o no antecedentes que permitan la formación de causa”, señaló el ente persecutor en un comunicado.

La Fiscalía Regional de Antofagasta enfatizó que “su actuación está guiada por los más altos estándares de objetividad, legalidad y probidad”.

“Al mismo tiempo, somos conscientes del impacto que este caso ha tenido en la opinión pública. Por esa razón, y siempre dentro del marco de la ley, hemos asumido el compromiso de evitar dilaciones y avanzar con la celeridad que corresponde, procurando entregar siempre respuestas fundadas y oportunas", recalcaron.