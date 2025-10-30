Fiscalía investiga agresión con arma blanca entre niños en una sala de clases de escuela de Futrono

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos tomó conocimiento la mañana de este jueves sobre un hecho ocurrido al interior de un establecimiento educacional de Futrono.

Según informó el ente persecutor, un niño de 13 años habría resultado herido con un arma blanca por otro menor de su curso.

El incidente se produjo dentro de una sala de clases.

La Fiscalía de Los Ríos dispuso que la investigación sea realizada por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

La unidad especializada de la policía uniformada deberá determinar las causas del hecho y si en el suceso podrían estar involucradas otras personas mayores de 14 años.

El fiscal de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, Pierre Neira, explicó que en caso de confirmarse que los participantes son inimputables -es decir, que no tienen responsabilidad penal por tener menos de 14 años-, los antecedentes del caso serán remitidos al Juzgado de Familia de Los Lagos, para que se adopten las medidas de protección correspondientes a los menores involucrados.

El incidente, según información de Diario Futrono, se produjo cerca de las 9.00 horas en el Colegio José Manuel Balmaceda y se relacionaría con una rencilla anterior.

La Municipalidad de Futrono difundió un comunicado en el que se indica que el establecimiento fijó el fin de su jornada de este jueves a las 13.30 horas.

“Agradecemos su comprensión y solicitamos su colaboración para retirar a sus hijos e hijas a la hora indicada”, señalaron.