Fiscalía investiga exceso de velocidad en fatal explosión de camión de gas que deja cinco fallecidos y 18 heridos en Renca

Al cierre de esta nota, el olor a humo todavía se cierne sobre las cercanías de la Autopista Central. A las 8:06 horas de este jueves, un camión que transportaba gas licuado de la empresa Gasco volcó sobre la pista, liberando una densa nube de su carga y causando la posterior explosión y propagación de fuego en un radio aproximado de 150 metros a la redonda. El hecho provocó al menos 5 fallecidos -incluido el chofer-, además de 18 heridos y más de 50 vehículos quemados. El siniestro dejó también un recuerdo imborrable para quienes vieron y vivieron desde cerca el suceso.

Según los registros y el testimonio de testigos, el camión se dirigía desde la Autopista Central hacia al sur, para luego tomar el acceso hacia General Velázquez. En eso, perdió el control, se golpeó contra la barrera y terminó volcándose. El impacto provocó que liberara una kilométrica nube de gas licuado, lo que finalmente desató la tragedia en el lugar.

La explosión, según indicaron Bomberos, se expandió en un radio de 150 metros a la redonda. Además de los muertos y heridos, el estallido afectó a 7 vehículos y 3 camiones que iban pasando por la calle. El fuego también alcanzó a 44 autos que estaban en un depósito aledaño, además de otros 10 vehículos que estaban en una bodega contigua. Las llamas de la explosión alcanzaron incluso a un tren de carga, correspondiente a la empresa Fepasa, que se dirigía de norte a sur.

Entre quienes pudieron presenciar el hecho desde cerca está Cecilia Gacitúa, quien recuerda que en menos de dos minutos pasó de escuchar el estruendo a ver los vehículos de emergencia que se dirigían al lugar. Mauricio León, otro testigo, pensó que el fuerte estruendo se trataba de un temblor por la caída de objetos que provocó la explosión al interior de su hogar.

Juan Molina, otro de quienes estuvieron en el lugar de la tragedia, vio todo desde una pesebrera cercana al lugar. “Estaba abriendo un portón para soltar a mis animales cuando fue la explosión”, contextualiza. Allí vio cómo empezó todo: “Como una bomba atómica. Las cámaras de la alcantarilla, que estaban pegadas, se levantaron y salieron”.

Corrió a avisarle a su familia para que arrancaran del lugar. “Cuando salí, la llama tiró como un kilómetro hacia arriba, fuerte. Fui corriendo a mirar y vi el tren que se estaba prendiendo. Pensé que el tren había explotado, no había visto el accidente de arriba (de la calle). Y en eso voy corriendo a mirar que viene la gente arrancando. Les fuimos a ayudar. Venía una señora quemada, pidiendo ayuda, y unos caballeros pidiendo agua”, recuerda el locatario.

Yaritza Clavero, otra testigo del lugar, la marcó lo que pudo presenciar durante el accidente. “La gente venía caminando desnuda y otros en llamas pidiendo ayuda, que llamáramos a la ambulancia, porque venían todos quemados”.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, detalló que una vez que se generó el choque, la explosión provocó focos de fuego en tres lugares, principalmente: una empresa de cemento, otra de servicios frigoríficos y otra de remate de vehículos, “Remates Ovalle Edwards”. Esta última, según indicó, fue el inmueble más perjudicado por las llamas.

“La preocupación para nosotros es cuando hay algún tipo de descompensación producto de todas las emociones y el dolor que se vivió acá”, dijo el alcalde. El jefe comunal aclaró también que ahora “viene un trabajo que va a ser largo, que tiene que ver con la identificación de los cuerpos, la identificación de las personas heridas, todo el foco de la emergencia tiene que ver con apagar el fuego y trasladar a las personas que inicialmente requieren atención”.

En medio de su gira por Rapa Nui, el Presidente Gabriel Boric se comunicó con el alcalde Castro para ofrecer ayuda. “Equipos de gobierno están desplegados y trabajando junto a las instituciones competentes para el resguardo de la población a raíz del humo en la zona”, escribió el mandatario en su cuenta de X, junto con enviar sus condolencias a las familias de los fallecidos.

También apuntó que “entre quienes eran parte de los automóviles en el accidente están algunos fallecidos, otros en condiciones muy difíciles, así que vamos a estar dándole seguimiento a esto e informando cómo sigue. Las imágenes son muy impactantes, me imagino que algunos las deben haber visto”.

Los heridos fueron trasladados por el SAMU Metropolitano a distintos centros asistenciales, tales como la ex Posta Central, el Hospital Félix Bulnes o la Clínica Indisa. Allí se confirmó que una persona, de sexo masculino y aún no identificado, llegó con el 95% de su cuerpo quemado.

Sobre las causas de la tragedia, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte realiza las investigaciones pertinentes, inclinándose por la tesis de un cuasidelito de homicidio y lesiones graves, realizadas presuntamente por el conductor. La persecutora a cargo del caso, Macarena Cañas, explicó que de acuerdo a los registros audiovisuales, “la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco, que pierde el control del vehículo probablemente por exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor". Producto de esto, agregó, se produjo la explosión por el gas que traía el tanque del camión.

Ante esto, la empresa emitió un comunicado, reconociendo que el fallecido conductor pertenecía a la empresa. “Lamentamos profundamente este accidente, en especial por las personas fallecidas y lesionadas”, afirmaron, agregando que ya se encuentran recabando los antecedentes del caso para esclarecerlo.

Las explicaciones

El académico de Ingeniería Química y Ambiental en la U. Técnica Federico Santa María, Claudio Acuña, explica que el camión, que venía desde Quintero hasta la planta de la empresa en Maipú, tiene varios compartimientos separados, lo que explica por qué tomó casi todo el día en arder el combustible. Lo importante, según grafica, es que las labores de contención se enfocaron en no dejar que subiera la temperatura del tanque siniestrado, ya que podría desencadenar una nueva explosión por el combustible restante.

Así lo confirmó también el comandante (s) del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako. El trabajo conjunto de los equipos de rescate se concentraron en enfriar el cilindro del camión incendiado. En total, 24 cuerpos de Bomberos de Santiago y Quilicura despacharon carros de emergencia al lugar durante todo el día para controlar la temperatura del tanque que seguía ardiendo.

Una vez concluido el trabajo de Bomberos, la Fiscalía dispuso que personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realice las pericias para esclarecer el hecho. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, añadió que se trabajó en al menos tres focos paralelos durante la emergencia. A eso de las 18.30 declararon que lograron contener el siniestro, para finalmente retirarse del lugar.