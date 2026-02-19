SUSCRÍBETE
    Nacional

    Las teorías que manejan Bomberos y Fiscalía por la explosión de camión en Renca

    Desde Fiscalía plantean que se trata de un cuasidelito de homicidio, apuntando que el camión habría estado conduciendo a exceso de velocidad.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Javiera Ortiz

    A las 8.20 horas se reportó, en la intersección de General Velásquez con Ruta 5 Norte, en Renca, que un camión de Gasco que transportaba gas líquido perdió el control por causas que se investigan y terminó con una explosión e incendio que dejó a cuatro personas fallecidas y 17 lesionadas.

    El siniestro se encuentra siendo combatido por 25 compañías de Bomberos, y se espera que los trabajos en el lugar del accidente duren pasadas las 15.00 horas. Asimismo, autoridades informaron que las llamas afectaron más de 50 vehículos.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, se registran 17 personas lesionadas de diversa consideración, quienes están siendo atendidas por equipos de emergencia, y confirmaron el fallecimiento de cuatro personas, siendo el conductor del camión uno de ellos.

    Fiscalía investiga cusidelito de homicidio

    Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la fiscal Macarena Cañas comentó la tesis investigativa que llevará el Ministerio Público, afirmando que las diligencias serán por cuasidelito de homicidio y lesiones graves por parte del conductor del camión de la empresa Gasco.

    “La hipótesis naturalmente es determinar si hubo una infracción a la norma del tránsito por parte de uno o varios de los conductores”, explicó la persecutora.

    Detallando que “de acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente por exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas líquido o de petróleo que portaba en su interior.

    La fiscal Cañas precisó que todavía deben realizarse pericias en el lugar del accidente, esperando que Bomberos logre el control del fuego, para comenzar las diligencias y determinar las causas del accidente.

    Planteamiento de Carabineros y Bomberos

    Desde Carabineros, el general Víctor Vielma, director de tránsito, carreteras y seguridad vial, planteó en la vocería preliminar una de las hipótesis que generó este accidente fatal en la Ruta 5 Sur.

    Este conductor pierde el control del camión, colisiona, choca con las barreras de contención y vuelca. A raíz de eso y del producto inflamable que él transportaba, se produce una explosión y esta explosión, la expansión de esta, provocó que siete vehículos menores, que también a la misma hora venían transitando por la autopista, fueran alcanzados por la explosión del gas”, relató el uniformado.

    Añadiendo que “paralelamente y adyacente a la autopista General Velázquez, producto de la misma explosión, se empiezan a incendiar unos vehículos de una empresa que está al costado y también la estructura metálica de una empresa al costado derecho de esto”.

    Gobernador Orrego también entrega su teoría

    En tanto, la versión del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, difiere de las instituciones. Orrego, quien se trasladó al lugar de la emergencia, señaló que primero habría ocurrido el volcamiento del camión de gas.

    “Producto de los testimonios de algunos testigos oculares del lugar y de las cámaras de la autopista, se ha podido determinar que más que una colisión entre vehículos, lo que aquí hubo es un volcamiento del camión de Gasco que produjo después el accidente, otras colisiones y, por supuesto, la explosión”, apuntó.

    Según señaló Orrego, aún no se conocen las causas del volcamiento y el porqué cedió el estanque que provocó la explosión.

