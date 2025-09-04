SUSCRÍBETE
Nacional

Fiscalía investiga rol de gendarmes en amenazas al alcaide de la cárcel de Talagante

Los hechos se registraron el viernes 29 de agosto, cuando dos de los tres detenidos lanzaron una corona de flores y municiones al interior del penal. El conductor del auto en que se movilizaron quedó con arresto domiciliario nocturno.

María Catalina Batarce 
María Catalina Batarce
En prisión preventiva quedaron dos de los tres detenidos por las amenazas de muerte que enfrentó el alcaide de la cárcel de Talagante durante la jornada del viernes 29 de agosto.

Los sujetos, como se estableció en el marco de la indagatoria que lidera la fiscal Paulina Díaz, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Occidente, lanzaron una corona de flores y municiones de distinto calibre al interior de la unidad penitenciaria.

A esos elementos, además, se sumó una carta elaborada con letras recortadas de revistas en la que se leía: “Te voy a matar, destruiste mi familia. Patas negras. Voy x vo”.

Los imputados, quienes fueron detenidos durante la jornada del martes 2 de septiembre por personal del OS9 de Carabineros, fueron identificados como José Basualto González (20), Basthian Salas Fuentes (21) y Jesús Olivares Pérez (18).

Según antecedentes recabados por La Tercera, Basualto quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma, mientras que los otros dos imputados quedaron en prisión preventiva.

De acuerdo con conocedores de la indagación, Salas fue quien el día de los hechos descendió del vehículo en que se movilizaban -que era conducido por Basualto- para arrojar el arreglo floral hacia el interior del penal.

En esa acción también colaboró Olivares, quien mantiene vínculos con un interno que se encontraba recluido hasta el martes en la mencionada unidad penitenciaria. Tras los hechos, según fuentes consultadas por este medio, éste último, apodado Tano, fue trasladado hasta el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).

Por ello es que se mantiene una hebra investigativa especialmente enfocada en esclarecer si hay participación de gendarmes en los hechos. Conocedores del caso manifestaron que habría sospechas de que funcionarios de la unidad pudieron haber entregado información sensible de la víctima al mencionado reo.

En el momento de la detención, donde resultó clave la declaración del conductor del vehículo, a los principales imputados se les incautó municiones y una alta cantidad de droga, por lo que también se les formalizó por tenencia ilegal y tráfico de drogas.

Fiscalía investiga rol de gendarmes en amenazas al alcaide de la cárcel de Talagante. Foto: Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El móvil

Quienes han monitoreado las amenazas que enfrentó el capitán de Gendarmería afirmaron que la situación se deriva de las acciones que estaba implementando en la cárcel desde que asumió como alcaide. Según sostuvieron, tenía la firma decisión de enfrentar hechos de corrupción.

Por ello, manifestaron los mismos personeros, es que habría interesados en amedrentarlo para que cediera en su postura o simplemente pidiera traslado.

El caso sería similar, comentaron, al del gendarme de Santiago 1 a quien sujetos ligados al Tren de Aragua le balearon su casa en Cauquenes. Ahí, según él mismo declaró ante efectivos de la PDI, fue un colega quien entregó sus datos para que ubicaran su domicilio. ¿La razón? Porque seguía directrices que se alejaban de la de los funcionarios que mantenían negocios con los internos.

Pero aunque el Ministerio Público pretende despejar esa hipótesis, no es la única que se maneja. Dado que en el escrito que dejaron los imputados la jornada del viernes 29 de agosto se hacía referencia a que el capitán era “patas negras”, también hay quienes sostienen que se debe pesquisar si todo puede estar vinculado a situaciones de su vida amorosa.

Consultado sobre lo ocurrido, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que “las amenazas formuladas contra funcionarios de Gendarmería son inadmisibles. El Estado no sólo va a amparar a los funcionarios amenazados y les asiste en las acciones que corresponda, sino que insistirá fehacientemente en la persecución de aquellos que han sometido a esos funcionarios a ese amedrentamiento".

De todas manera, enfatizó, “los funcionarios de Gendarmería, como bien ha señalado su director, no se dejan amedrentar por situaciones de estas características”.

Como sea, desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) también se insistió en el llamado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, “a no seguir postergando las necesidades de nuestro estamento y resolver con el mismo sentido de urgencia que le ha brindado con otras plantas de la institución”.

