“Te voy a matar, destruiste mi familia”: Fiscalía detiene a tres imputados por nuevo caso de amenazas a gendarme en Talagante

Tres sujetos fueron detenidos durante la jornada de este martes por su presunta responsabilidad en un nuevo caso de amenazas de muerte contra un funcionario de Gendarmería.

En el marco de la investigación que lleva la fiscal Paulina Díaz, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Occidente, se pudo establecer que los individuos habrían tenido participación en los hechos registrados el viernes 29 de agosto en la comuna de Talagante.

De acuerdo con antecedentes conocidos por este medio, ese día, desde el interior de un vehículo, se arrojó una corona de flores y municiones de distinto calibre al interior de la cárcel de Talagante, donde la víctima, un capitán de Gendarmería, se desempeña como alcaide.

En la corona de flores, según se constató por parte de personal del OS9 de Carabineros, se leía: “Te voy a matar, destruiste mi familia. Patas negras. Voy x vo”.

Por medio de un comunicado, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios condenó lo ocurrido y pidió despejar quiénes son los autores intelectuales tras lo ocurrido. Hicieron mención, en el mismo sentido, que a pesar de que el capitán en cuestión había sido designado en el cargo hace poco, venía implementando “una serie de medidas basado en los lineamientos de mayor control y fiscalización emanadas por la autoridad ministerial, así como también de la autoridad institucional“.

“Esta nueva amenaza se suma a las ya conocidas públicamente, de las que hemos venido siendo las y los oficiales penitenciarios, que en el cumplimiento de su mandato legal, hacen todo lo posible por mantener el control de las unidades penales a su cargo, con índices de hacinamiento histórico, déficit de personal y criminalidad organizada”, sostuvieron.

Agregaron, igualmente, que “lo ocurrido recientemente no puede ser normalizado ni minimizado y es una nueva señal de alerta en torno a la permanente exposición al riesgo de la que hemos venido siendo objeto, por lo que reiteramos una vez más nuestro llamado al ministro de Justicia, don Jaime Gajardo Falcón, a no seguir postergando las necesidades de nuestro estamento y resolver con el mismo sentido de urgencia que le ha brindado con otras plantas de la institución”.