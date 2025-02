Fiscalía no descarta tesis de Tohá sobre intencionalidad de incendios en La Araucanía aunque afirma que hasta ahora no hay antecedentes

Más de 14 mil hectáreas quemadas han dejado los incendios forestales que se registran desde el pasado fin de semana en la zona centro sur del país, siendo la Región de La Araucanía la más afectada.

Si bien, el gobierno y distintos organismos han advertido desde hace años que el 98% de los incendios forestales se originan producto de la acción humana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ligó la intencionalidad de los siniestros en La Araucanía con “causas de disputas por tierra”, lo que generó un intenso malestar en varias autoridades en la zona, que acusaron que se estaba vinculando y estigmatizando a priori a sectores mapuche.

Bajo ese escenario, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, aseguró en conversación con radio Pauta que -de momento- no existen antecedentes que vinculen estos incendios en particular con la reivindicación de tierras, no obstante, precisó que dicha tesis no se puede descartar.

Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido. Foto: Rocío Cuminao / La Tercera.

Garrido destacó que fiscales especializados junto con la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema) de la Policía Investigaciones (PDI) han efectuado diversas diligencias en la zona afectada.

En virtud de esas investigaciones, señaló que no mantienen "todavía antecedentes que nos permitan decir de que (los incendios) están vinculados con organizaciones o con personas que reivindican algún tipo de derecho o que realizan esta acción como una manera de reivindicar su lucha", explicó el fiscal.

Eso sí, precisó que “normalmente cuando han existido antecedentes que vinculan a estas organizaciones, ellos no lo reivindican públicamente".

Incendio forestal en La Araucanía. Foto: Fabian Valenzuela/Aton Chile.

“Es una característica dentro del accionar de estas organizaciones criminales que las acciones que generan un repudio generalizado a la población respecto de ellas se desmarcan, las desmienten, no obstante a que después logremos acreditar su participación”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que “el hecho de que no exista una reivindicación explícita, no es un elemento suficiente como para descartarlo a priori“.

Con ello, afirmó que la tesis que planteó Tohá “es una de las hipótesis que podemos manejar, pero por el momento no estamos en condiciones de hacer una afirmación sobre el particular".