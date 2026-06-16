Fiscalía pide a Idiem realizar peritajes en zona donde explotó camión de Gasco en Quilicura

La mañana de este martes se mantuvo cerrado durante algunas horas el empalme de la Ruta 5 Norte en Quilicura con el objeto que se pudieran desarrollar una serie de diligencias en la investigación de las causas de la explosión el pasado 19 de febrero de un camión de Gasco .

La acción tendría como objetivo que el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile pueda tomar conocimiento en terreno de la dinámica de los hechos.

“La Fiscalía encargó un peritaje privado, en este caso al Idiem de la Universidad de Chile. Por tanto, se está llevando a cabo aquella diligencia en el lugar donde ocurrió el accidente, a petición del Idiem, con el objeto de poder luego llevar adelante la pericia que se le encomendó, tomando conocimiento in situ de la dinámica de los hechos”, detalló sobre los peritajes de esta jornada el fiscal regional Centro Norte Francisco Jacir.

Además del Idiem y el Ministerio Público, colaboraron en las diligencias el Laboratorio de Criminalística (Labocar) y la Sección de Investigación de Accidente de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

Los peritajes solicitados por la Fiscalía Regional Centro Norte tendrían como objetivo el lograr determinar las posibles causas y responsabilidades tras la explosión, ocurrida el 18 de febrero pasado.

La explosión del camión de gas ocurrida en el empalme de la Ruta 5 con la avenida General Velásquez dejó un saldo fatal de 15 personas.

Tras los hechos, algunos familiares de las víctimas iniciaron acciones penales contra la empresa por su presunta responsabilidad en la explosión, lo que estaría siendo investigado actualmente por el Ministerio Público.