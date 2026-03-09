Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

Cuando el exfiscal Manuel Guerra llevaba cerca de dos horas declarando en el marco de la formalización en su contra por varios de delitos de corrupción, el juez Guillermo Rodríguez ordenó hacer un receso. En ese momento, buscando anticipar cuánto tiempo le quedaría a la audiencia, el magistrado consultó al imputado -exfiscal regional de la zona Oriente entre 2015 y 2021- cuánto le faltaba. “Me queda mucho”, respondió Guerra, quien hasta ese punto había hecho un repaso de los hechos que le imputa el fiscal regional de Arica, Mario Carrera.

Cerca de cuatro horas fue el tiempo que se tomó Guerra en su testimonio una vez que el Ministerio Público imputó los delitos de cohecho, violación de secreto en carácter reiterado y prevaricación, todos en grado de consumado y calidad de autor. El caso que el Ministerio Público lleva adelante contra el expersecutor surgió luego de la revisión del teléfono de Luis Hermosilla, donde se detectaron una serie de chats y comunicaciones entre ambos que, según la Fiscalía, serían constitutivas de ilícitos.

Los diálogos, la mayoría por WhatsApp, comenzaron en 2016 y versaban sobre causas que Guerra tenía su cargo, como los casos Exalmar, Penta, Dominga y la investigación contra el senador RN Manuel José Ossandón. En total, Carrera señaló que son ocho los casos que están bajo la lupa del Ministerio Público.

“Guerra indistintamente adoptó resoluciones manifiestamente injustas, reveló y/o anticipó indebidamente secretos de los que tuvo conocimiento en razón de su cargo y omitió y/o ejecutó actos con infracción a los deberes de su cargo con un solo objetivo: allanar el camino para formular solicitudes de beneficios indebidos para sí mismo y para terceros”, dijo el fiscal Carrera.

A su turno, en momentos en que el juez dio la palabra a la defensa de Guerra, el abogado Felipe Polanco, el exfiscal pidió hablar. En extenso, Guerra negó las imputaciones en su contra pese a reconocer su amistad con Hermosilla. Asimismo, se quejó de que el Ministerio Público ingresó, según él “ilegalmente”, a sus conversaciones por chat.

“Nunca le pedí trabajo a Hermosilla”

“La pregunta que yo me hago y que me persigue hasta el día de hoy, es: ¿Con qué autorización el Ministerio Público registró mis conversaciones con el señor Hermosilla cuando no tenía autorización judicial?”, manifestó en el inicio de su declaración.

En ese sentido, el exfiscal defendió su actuar en los casos en los que trabajó y la autonomía que deben tener los fiscales regionales para el desarrollo de su labor. “Tomé decisiones en contra de lo que opinaba la Fiscalía Nacional, sí. ¿Lo volvería a hacer? De todos modos". afirmó.

Fue así como fue defendiendo cada uno de los términos que se produjeron en las causas que llevó. Por ejemplo, el sobreseimiento con el que terminó el senador de la UDI Iván Moreira y el procedimiento abreviado de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín en el caso Penta.

Haciendo un parangón futbolero, respondió a las críticas señalando: “Desde la tribuna somos todos goleadores”.

Por otro lado, afirmó que las renuncias de los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes también estaban llevando el caso Penta y quienes han criticado las decisiones de Guerra, respondieron a “un show comunicacional”. “Ellos se consideraban los defensores de la moral”.

Finalmente, criticó los cuestionamientos a su situación patrimonial. De hecho, según la querella del Consejo de Defensa del Estado, su patrimonio “se disparó” entre 2019 y 2023. Ese informe señala que el patrimonio de Guerra entre 2019 y 2021 era de un promedio de $ 280 millones. En 2022 “se disparó” a $ 472 millones y luego en 2023 pasó a ser de $ 485 millones. “Se levantaron sospechas por testigos y por algunos querellantes. Desde el día uno puse todos mis productos bancarios a disposición. Cuando fui funcionario público, nunca recibí dinero para tomar alguna decisión que no fuera relativa a mi sueldo. Viví conforme a lo que ganaba. Viví muy bien hasta que surge esta causa. Obtuve bienes, como muchos chilenos, con crédito”, explicó Guerra.

La audiencia, tras siete horas de iniciada, fue postergada hasta este martes, cuando el exfiscal continúe con su relato.

Santiago, 9 de marzo de 2026. Se realiza audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Fiscal pide prisión preventiva

Si bien el fiscal Carrera había solicitado la medida cautelar de arresto domiciliario total para Guerra, tras escuchar las casi cuatro horas de declaración lo llevaron a cambiar su solicitud por la de prisión preventiva.

“Lo que ocurre es que se había conversado previamente con la defensa y bajo ciertos requisitos y circunstancias. Uno de ellos era no alegar ninguno de los elementos que hasta la fecha ha consignado en su carpeta investigativa el Ministerio Público. En ese caso hubiésemos estado dispuestos a un arresto domiciliario total. Esto no es el término de la causa, es una etapa más. Por distintos motivos, eso no prosperó y el señor Manuel Guerra está prestando declaración, por lo tanto, va a haber una alegación de cada uno de los elementos que hay en la carpeta investigativa. En esos términos, quedamos en libertad de ese acuerdo y pedimos la prisión preventiva”, explicó Carrera.

“Escuchándolo, puedo decir que el Ministerio Público no ha funcionado de la manera que él dice que funciona”, agregó el persecutor.

Por su lado, la abogada María Inés Horvitz, querellante en la causa, adelantó que realizarán varias preguntas a Guerra en la parte del contrainterrogatorio. “Él está tratando inoficiosamente de obtener que toda su versión sobre esos chats, que son bastante claros y contundentes, puedan explicarse desde otra perspectiva. Y en nuestra opinión es inadmisible”.

Luego de eso, Guerra se fue de tribunales sin hacer declaraciones a la prensa. La audiencia continuará durante esta semana a la espera de que el juez resuelva la cautelar.