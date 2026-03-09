SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

    En la audiencia donde se le imputaron los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación, el expersecutor cuestionó la interceptación telefónica que hizo el Ministerio Público de sus chats. Pese a reconocer su amistad con Luis Hermosilla, negó haberle pedido trabajo ni haber cometido algún ilícito. "Cuando fui funcionario público, nunca recibí dinero para tomar alguna decisión que no fuera relativa a mi sueldo", dijo.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
     
    Tomás Gómez
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Cuando el exfiscal Manuel Guerra llevaba cerca de dos horas declarando en el marco de la formalización en su contra por varios de delitos de corrupción, el juez Guillermo Rodríguez ordenó hacer un receso. En ese momento, buscando anticipar cuánto tiempo le quedaría a la audiencia, el magistrado consultó al imputado -exfiscal regional de la zona Oriente entre 2015 y 2021- cuánto le faltaba. “Me queda mucho”, respondió Guerra, quien hasta ese punto había hecho un repaso de los hechos que le imputa el fiscal regional de Arica, Mario Carrera.

    Cerca de cuatro horas fue el tiempo que se tomó Guerra en su testimonio una vez que el Ministerio Público imputó los delitos de cohecho, violación de secreto en carácter reiterado y prevaricación, todos en grado de consumado y calidad de autor. El caso que el Ministerio Público lleva adelante contra el expersecutor surgió luego de la revisión del teléfono de Luis Hermosilla, donde se detectaron una serie de chats y comunicaciones entre ambos que, según la Fiscalía, serían constitutivas de ilícitos.

    Los diálogos, la mayoría por WhatsApp, comenzaron en 2016 y versaban sobre causas que Guerra tenía su cargo, como los casos Exalmar, Penta, Dominga y la investigación contra el senador RN Manuel José Ossandón. En total, Carrera señaló que son ocho los casos que están bajo la lupa del Ministerio Público.

    “Guerra indistintamente adoptó resoluciones manifiestamente injustas, reveló y/o anticipó indebidamente secretos de los que tuvo conocimiento en razón de su cargo y omitió y/o ejecutó actos con infracción a los deberes de su cargo con un solo objetivo: allanar el camino para formular solicitudes de beneficios indebidos para sí mismo y para terceros”, dijo el fiscal Carrera.

    A su turno, en momentos en que el juez dio la palabra a la defensa de Guerra, el abogado Felipe Polanco, el exfiscal pidió hablar. En extenso, Guerra negó las imputaciones en su contra pese a reconocer su amistad con Hermosilla. Asimismo, se quejó de que el Ministerio Público ingresó, según él “ilegalmente”, a sus conversaciones por chat.

    “Nunca le pedí trabajo a Hermosilla”

    “La pregunta que yo me hago y que me persigue hasta el día de hoy, es: ¿Con qué autorización el Ministerio Público registró mis conversaciones con el señor Hermosilla cuando no tenía autorización judicial?”, manifestó en el inicio de su declaración.

    En ese sentido, el exfiscal defendió su actuar en los casos en los que trabajó y la autonomía que deben tener los fiscales regionales para el desarrollo de su labor. “Tomé decisiones en contra de lo que opinaba la Fiscalía Nacional, sí. ¿Lo volvería a hacer? De todos modos". afirmó.

    Fue así como fue defendiendo cada uno de los términos que se produjeron en las causas que llevó. Por ejemplo, el sobreseimiento con el que terminó el senador de la UDI Iván Moreira y el procedimiento abreviado de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín en el caso Penta.

    Haciendo un parangón futbolero, respondió a las críticas señalando: “Desde la tribuna somos todos goleadores”.

    Por otro lado, afirmó que las renuncias de los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes también estaban llevando el caso Penta y quienes han criticado las decisiones de Guerra, respondieron a “un show comunicacional”. “Ellos se consideraban los defensores de la moral”.

    Finalmente, criticó los cuestionamientos a su situación patrimonial. De hecho, según la querella del Consejo de Defensa del Estado, su patrimonio “se disparó” entre 2019 y 2023. Ese informe señala que el patrimonio de Guerra entre 2019 y 2021 era de un promedio de $ 280 millones. En 2022 “se disparó” a $ 472 millones y luego en 2023 pasó a ser de $ 485 millones. “Se levantaron sospechas por testigos y por algunos querellantes. Desde el día uno puse todos mis productos bancarios a disposición. Cuando fui funcionario público, nunca recibí dinero para tomar alguna decisión que no fuera relativa a mi sueldo. Viví conforme a lo que ganaba. Viví muy bien hasta que surge esta causa. Obtuve bienes, como muchos chilenos, con crédito”, explicó Guerra.

    La audiencia, tras siete horas de iniciada, fue postergada hasta este martes, cuando el exfiscal continúe con su relato.

    Santiago, 9 de marzo de 2026. Se realiza audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Fiscal pide prisión preventiva

    Si bien el fiscal Carrera había solicitado la medida cautelar de arresto domiciliario total para Guerra, tras escuchar las casi cuatro horas de declaración lo llevaron a cambiar su solicitud por la de prisión preventiva.

    “Lo que ocurre es que se había conversado previamente con la defensa y bajo ciertos requisitos y circunstancias. Uno de ellos era no alegar ninguno de los elementos que hasta la fecha ha consignado en su carpeta investigativa el Ministerio Público. En ese caso hubiésemos estado dispuestos a un arresto domiciliario total. Esto no es el término de la causa, es una etapa más. Por distintos motivos, eso no prosperó y el señor Manuel Guerra está prestando declaración, por lo tanto, va a haber una alegación de cada uno de los elementos que hay en la carpeta investigativa. En esos términos, quedamos en libertad de ese acuerdo y pedimos la prisión preventiva”, explicó Carrera.

    “Escuchándolo, puedo decir que el Ministerio Público no ha funcionado de la manera que él dice que funciona”, agregó el persecutor.

    Por su lado, la abogada María Inés Horvitz, querellante en la causa, adelantó que realizarán varias preguntas a Guerra en la parte del contrainterrogatorio. “Él está tratando inoficiosamente de obtener que toda su versión sobre esos chats, que son bastante claros y contundentes, puedan explicarse desde otra perspectiva. Y en nuestra opinión es inadmisible”.

    Luego de eso, Guerra se fue de tribunales sin hacer declaraciones a la prensa. La audiencia continuará durante esta semana a la espera de que el juez resuelva la cautelar.

    Más sobre:Manuel GuerraCorrupción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

    Subsecretario Víctor Orellana: “El fin del CAE y la condonación van a ocurrir, es ineludible para Chile”

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Lo más leído

    1.
    Ordenan prisión preventiva contra médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias médicas fraudulentas en Coquimbo

    Ordenan prisión preventiva contra médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias médicas fraudulentas en Coquimbo

    2.
    Cuatro hombres y una mujer inscriben sus candidaturas para la rectoría de la Usach tras caída de Vidal

    Cuatro hombres y una mujer inscriben sus candidaturas para la rectoría de la Usach tras caída de Vidal

    3.
    Con alcaldes y un gesto a la Confusam: la simbólica agenda de Chomali a días de asumir como ministra de Salud

    Con alcaldes y un gesto a la Confusam: la simbólica agenda de Chomali a días de asumir como ministra de Salud

    4.
    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    5.
    Sucesora de Trinidad Steinert: Nombran a Virginia Aravena como nueva fiscal regional de Tarapacá

    Sucesora de Trinidad Steinert: Nombran a Virginia Aravena como nueva fiscal regional de Tarapacá

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas
    Chile

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

    Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

    Subsecretario Víctor Orellana: “El fin del CAE y la condonación van a ocurrir, es ineludible para Chile”

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Con Castellón adelantado: el gol con que Universidad de Concepción abre la cuenta y hace sufrir a la U
    El Deportivo

    Con Castellón adelantado: el gol con que Universidad de Concepción abre la cuenta y hace sufrir a la U

    Charles Aránguiz preocupa en la U: sale lesionado ante Universidad de Concepción y amplía la larga lista de bajas

    “Me falta un codo más claro”: así operó el VAR en el polémico golpe de Cristián Cuevas ante O’Higgins

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast
    Mundo

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    Iraníes salen de forma masiva a las calles para respaldar al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA