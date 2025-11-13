OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Fiscalía reformaliza a Juan Beltrán por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    “Él participa en la planificación de un homicidio, él participa en el resultado de esa planificación, él participa en el secuestro y él participa además en la inhumación ilegal con la intención de ocultar el cuerpo de la víctima”, afirmó el fiscal Marcos Pastén.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Juan Beltrán / Krishna Aguilera

    Juan Beltrán fue reformalizado este jueves por el delito de secuestro con homicidio en el caso de Krishna Aguilera.

    El fiscal regional de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, tras la audiencia en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, recordó que Beltrán fue formalizado originalmente por el delito de secuestro cuando se desarrollaba la búsqueda de la joven.

    “Le comunicamos entonces que está siendo formalizado por el delito de secuestro con homicidio”, explicó el fiscal, indicando que como ya se encontraba en prisión preventiva, no fue necesario entrar en discusión respecto de su medida cautelar.

    “Nosotros primero tenemos una persona que fue privada de su libertad en forma ilegítima y eso constituye un delito de secuestro. Tenemos antecedentes que eso ocurrió. Cuando nosotros formalizamos en la primera audiencia a Juan Beltrán, solamente lo podíamos hacer respecto de ese delito porque no teníamos un cuerpo”, puntualizó el fiscal regional.

    Pastén indicó que tras ubicar el cuerpo de la víctima se pudo determinar que había fallecido por intervención de terceros.

    “Por lo tanto ya estábamos en un homicidio que había iniciado como un secuestro. Y ahí entonces fue que nosotros podemos hacer ahora la imputación de secuestro con homicidio y con participación de Beltrán a partir de diversas diligencias que básicamente lo sitúan a él como la última persona con la víctima, que ingresa a su vehículo y lo sitúan a él como la persona que planifica, junto con otros coimputados, este homicidio”, detalló.

    El fiscal precisó que la investigación sigue siendo reservada, sin embargo, insistió en que hay antecedentes que permiten establecer la participación del imputado en los hechos que se investigan.

    “Él participa en la planificación de un homicidio, él participa en el resultado de esa planificación, él participa en el secuestro y él participa además en la inhumación ilegal con la intención de ocultar el cuerpo de la víctima”, enfatizó.

    El persecutor señaló que Juan Beltrán es una persona que se dedicaba activamente al tráfico de drogas y hay “varias aristas en esta investigación”.

    El jefe de la Fiscalía Occidente dijo que son seis personas las que están vinculadas de distintas formas a la planificación del secuestro y homicidio, en distintos roles.

