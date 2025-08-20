Fiscalía solicita 10 años de cárcel: defensa de Catalina Pérez destaca que en juicio oral acreditarán la total inocencia de la diputada

La Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó el pasado 14 de agosto la acusación en el caso Democracia Viva, contra la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica y otras tres personas.

La diputada y su círculo están siendo acusados por tres delitos consumados de fraude al Fisco y se solicitó para los cuatro una pena de10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo.

Ante la solicitud del Ministerio Público, el representante legal de la diputada, Gonzalo Medina, señaló que “la acusación presentada es una decisión procesal de la fiscalía y el paso lógico después del cierre de la investigación”.

“Lo relevante es que nos acercamos al juicio donde podremos acreditar la total inocencia de la diputada Catalina Pérez, tal como lo confirman las múltiples pruebas que descartan cualquier participación suya en la gestión firma de los convenios” , destacó.

Junto con ello, sostuvo: “Hoy mismo el tribunal revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total de mi representada y la sustituyó por arresto domiciliario nocturno, estableciendo que esa medida es suficiente para los fines de este proceso”.

Finalmente, el abogado aseguró: “Como ha sido desde el inicio, seguiremos colaborando plenamente con la justicia en todo lo que sea necesario”.