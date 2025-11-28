Fiscalía y PDI indagan muerte de ciclista por ataque de perros en Copiapó

La Unidad Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativo (SACFI) y Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Atacama ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Copiapó, para indagar la muerte de un ciclista por un ataque de perros.

El cuerpo del deportista fue encontrado en un camino interior ubicado en las inmediaciones de la cuesta Cardones en la salida sur de Copiapó. Un conductor que pasaba por el sector hizo el hallazgo.

Hasta ese punto, concurrió el fiscal Sebastián Coya González, junto a integrantes del ECOH y detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, que realizaron una revisión del lugar del hallazgo y del cuerpo.

“Una vez que tomamos conocimientos del fallecimiento ocasionado por el ataque de perros ocurrido en la Ruta C-400, nos constituimos para realizar las primeras diligencias y se pudo constatar la veracidad de los hechos denunciados. Contando con la declaración de testigos referidas al momento del hallazgo de la persona fallecida”, indicó el fiscal Coya.

El fallecido se mantenía en calidad de NN a la espera de las diligencias para su identificación. Durante la tarde, desde la PDI informaron que se trataba de un hombre chileno de 32 años.

El Servicio Médico Legal procedió con el levantamiento del cuerpo para que ser sometido a la autopsia de rigor.

Funcionarios de la Brigada de Investigaciones Criminal (BICRIM) de la PDI concurriendo al lugar, luego la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalista regional para desarrollar diligencias.

Esta labor determinó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones atribuibles a mordeduras de perros que frecuentan este sector.