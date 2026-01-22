SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fonasa inicia implementación del Sistema de Acceso Priorizado para acelerar cirugías con largos tiempos de espera

    Este año se mantendrán los procedimientos priorizados que correspondientes a operaciones relacionadas a rodillas y caderas, para personas menores de 65 años.

    Por 
    Felipe Alcafus

    El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ha dado luz verde para la implementación del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) correspondientes al año 2026, cuyo fin es acelerar la resolución de cirugías con largos tiempos de espera, manteniendo las prioridades del año anterior.

    Algunos de los procedimientos priorizados por el Ministerio de Salud, son las prestaciones a las operaciones de endoprótesis total de rodilla y endoprótesis de cadera en personas menores de 65 años.

    Para este nuevo periodo, el programa cuenta con una inversión de 35 mil millones de pesos, los que serán distribuidos equitativamente en las modalidades de Atención Institucional (MAI) y las de Libre Elección (MLE).

    Cómo funciona el SAP

    Al igual que el año anterior, este sistema opera bajo dos modalidades principales para asegurar que los pacientes reciban una atención oportuna.

    • Modalidad de Atención Institucional (MAI): Fonasa contacta directamente a las personas que se encuentren en lista de espera para derivarlas a prestadores privados bajo convenio. Esta atención se realizará con Copago Cero, es decir, sin costos para el paciente.
    • Modalidad de Libre Elección (MLE): la persona beneficiada puede elegir atenderse con un prestador privado en convenio. En esta opción, el paciente para un deducible que variará según el tramo de afiliación (B, C o D).

    Para acceder, debes contar con la indicación médica y reservar la cirugía en el siguiente enlace: https://sap.fonasa.gob.cl/.

    El listado de prestadores en convenio SAP se puede revisar en la pestaña “Red de prestadores” al acceder a MLE.

