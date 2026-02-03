SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    De acuerdo con la Fiscalía, Franco Rossi conformaba distintos grupos de interesados en la obtención de una vivienda, quienes le depositaban dineros para una gestión que no se concretó. Los implicados quedaron con arraigo nacional.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Franco Rossi fue formalizado por presuntamente estafar a cerca de 120 personas.

    Franco Rossi, hijo del exsenador Fulvio Rossi, fue formalizado por el delito de estafa reiterada cometida en contra de personas que buscaban adquirir una vivienda, a través de comités en la ciudad de Iquique, perjuicio que de acuerdo con la indagatoria, alcanza los $ 145 millones.

    La investigación fue formalizada por la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Iquique, la que además de presentar los cargos contra Rossi, formalizó a tres mujeres.

    Según la acusación, el grupo, entre los años 2022 y 2023 creó comités para adquirir viviendas sociales, apropiándose de los recursos que las familias destinaron para la obtención de un inmueble.

    Según se expuso durante la audiencia de formalización liderada por el fiscal Juan Zepeda, Franco Rossi en 2022 se promocionaba como abogado a través de Facebook, ofreciendo asesorías legales. En ese contexto, convocó a la confirmación de un comité de vivienda que llamó “AKATSUKI”.

    Desde la Fiscalía relevaron que como el imputado contaba con el reconocimiento de ser el hijo de un exsenador por la región, los afectados confiaron en la iniciativa y le comenzaron a depositar dinero para los trámites hacia la obtención de una casa.

    Los interesados pagaban entre $ 13 mil y $ 25 mil en las cuentas de Francisca Llanos Rodríguez, Camila Eyzaguirre Negrete -hermana y pareja de Franco Rossi, respectivamente- y Nicole Zerene Sunnah.

    Método de estafa de Rossi

    El modus operandi lo repitió en la conformación de un nuevo comité de vivienda el año 2022, donde formó “Viviendas Sarmenia”, el que incluso formalizó con la firma ante notario de la constitución del grupo. A través de WhatsApp, Rossi mantenía a 120 personas interesadas, a las cuales les prometía adquirir terrenos en la playa Sarmenia, donde posteriormente se construiría.

    A estas víctimas les cobró la suma inicial de $ 600 mil pesos para trámites y luego otro monto igual, como “adelanto” del valor de los terrenos, dineros depositados en las cuentas de las mujeres.

    En 2023, ante los nulos avances, las víctimas presentaron su incertidumbre, lo que llevó a Rossi a entregar innumerables excusas, según la Fiscalía. También recurrieron a Camila Eyzaguirre, quien -de acuerdo con la investigación- se desentendió y les señaló que el proyecto se había abandonado.

    El fiscal Zepeda explicó que los imputados “ofrecieron a aproximadamente más de 120 víctimas la posibilidad de adquirir terrenos en el sector llamado Sarmenia, en Iquique, cuestión más que improbable de realizar, para lo cual obtuvieron aproximadamente entre ellas $ 145 millones de pesos que no fueron destinados a cumplir con el sueño ofrecido a los afectados, sino que para fines particulares”.

    Los acusados quedaron con las medidas de arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de 120 días.

