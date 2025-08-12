Formalizan por violación de secreto al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

El Ministerio Público formalizó este martes al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez por el delito de vulneración de secreto, por hechos que se remontan a marzo de 2024.

El fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, explicó que el imputado, en su calidad de alcalde y presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS) “difundió información privada del orden de la salud de la víctima a la que había accedido con ocasión de su cargo”.

“Esa información entendemos que era secreta, reservada, razón por la cual su difusión no se encontraba amparada por la ley y eso fue lo que se le comunicó al señor Velázquez”, indicó Aguilar.

El fiscal explicó que este delito se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad que va desde los 61 días a los 3 años.

“Se tuvo formalizada la investigación en los términos que comunicó la Fiscalía, además se solicitó como medida cautelar su arraigo nacional, lo que accedió también al tribunal, vista considerando los antecedentes y además se fijó un plazo para el cierre de la investigación de 60 días”, detalló el persecutor.

El fiscal Cristian Aguilar Aranela indicó que en ese plazo “se realizarán las diligencias que sean conducentes para los efectos del cierre de la investigación, y formulación de acusación o requerimiento en procedimiento simplificado, según corresponda en su oportunidad, en contra del exalcalde”.