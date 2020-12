Francisco Huenchumilla, senador DC: “Tenemos poco margen para un acuerdo, porque el gobierno no ha cedido en nada”

El senador Francisco Huenchumilla, integrante de la comisión mixta que revisa el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios, advierte que con el proyecto está en juego la legitimidad de la convención constitucional.

¿Qué margen hay para un acuerdo?

Tenemos poco margen, porque el gobierno no ha cedido en nada. Y si no cede no habrá acuerdo. Si esto fracasa será responsabilidad del gobierno y de la derecha, porque nosotros cedimos bastante. Bajamos de 24 a 20 (escaños reservados), después nos quedamos en 18 y cedimos en hacer un padrón de ordenamiento.

En la Cámara no están los votos para aprobar el proyecto como está.

Todo lo que pase en la Cámara va a depender si hay o no acuerdo. Si lo hay debieran estar los votos; si no hay acuerdo esto se votará tal cual lo votamos nosotros (en la mixta) por mayoría y la derecha tendrá que calibrar cuál será su actitud.

¿Cuál es la propuesta de acuerdo del gobierno?

El gobierno no está en condiciones de pedir nada más, porque nosotros en aras de un acuerdo hemos cedido mucho. Esta es la responsabilidad del gobierno y de la derecha si esto fracasa.

¿Cuál sería el costo del fracaso?

Habrá que ver la reacción del mundo indígena. Y de la gente que andaba con las banderas en las marchas. Vamos a ver si la convención va a tener la legitimidad que tendría con todos los pueblos originarios.