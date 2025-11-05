Funcionario de Sernapesca es detenido con más de 11 kilos de droga en operativo en La Araucanía

Un funcionario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) fue detenido por efectivos del OS-7 de Carabineros tras ser sorprendido trasladando más de 11 kilos de droga en un vehículo particular.

El procedimiento -efectuado en el marco de la Operación Fortaleza 3, realizada en todo el país- ocurrió en horas de la madrugada de este martes, en las inmediaciones del peaje troncal Púa, entre Perquenco y Victoria, Región de La Araucanía.

El individuo, identificado con las iniciales G.A.L.V., de 26 años y con domicilio en Lebu, se desempeñaba como funcionario administrativo en la oficina de Sernapesca de esa comuna.

De acuerdo con los antecedentes policiales, en el vehículo se encontraron dos cajas: una con 7 kilos 876 gramos de marihuana elaborada y otra con 3 kilos 281 gramos de clorhidrato de cocaína. La detección se logró gracias al can antidrogas “Gorky”, que alertó a los funcionarios del OS-7 sobre la posible presencia de sustancias ilícitas.

El general Miguel Herrera, jefe de Zona de Carabineros Araucanía, explicó que la detención se concretó en una revisión realizada en un punto de control vehicular montado por la Sección OS-7, el que permitió interceptar el Ssangyong Tivoli en que se desplazaba el empleado público. Añadió que la intervención del perro detector antidrogas confirmó las sospechas, tras detectar una actitud extraña por parte del conductor.

El fiscal Miguel Ángel Velásquez detalló que el funcionario fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Lautaro por el delito de tráfico de drogas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, dada la cantidad y naturaleza de la droga incautada, sostuvo el persecutor.

Operación Fortaleza 3

Un total de 2.495 personas detenidas y la incautación de 452 kilos de droga es parte del resultado de la denominada “Operación Fortaleza 3”, un operativo policial conjunto desarrollado entre lunes y miércoles, a nivel nacional, por más de 6.000 efectivos de Carabineros y de la PDI.

Desde las 19:00 horas del lunes 3 y hasta las 06:00 horas de este miércoles, ambas policías realizaron una ronda masiva conjunta a nivel nacional, con el objetivo de adoptar acciones preventivas, con énfasis en controles de identidad y vehiculares para detectar personas con ordenes de aprehensión pendientes, además de la ejecución de termino de diligencias investigativas instruidas por el Ministerio Público, orientadas a entregar mayor seguridad a la ciudadanía.

Por parte de Carabineros, en la operación se desplegaron funcionarios de unidades especiales tales como el OS-7, OS-9, la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), Control de Orden Público (COP), Radiopatrullas, Asuntos Migratorios y funcionarios territoriales, todos apoyados desde el aire por la sección drones.

En la Región Metropolitana participaron 1.129 efectivos de ambas policías, realizando los diferentes controles, abarcando comunas como La Granja, La Pintana, San Ramón, Independencia, Recoleta y Estación Central, e interviniendo sectores como la Vega Central, Barrio La Chimba y el sector Toro Mazote, entre otros, mientras que a nivel nacional se desplegaron casi 5.152 funcionarios, haciendo un total de 6.281 efectivos policiales.

De los 2.495 detenidos a nivel nacional, el 85% pasó a control de detención. Además, se fiscalizaron 2.734 extranjeros, se sacaron de circulación 81 armas y 113 municiones y se cursaron 3.983 infracciones.

El operativo fue dado a conocer esta jornada por el Presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.