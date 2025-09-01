Funeral catalogado de alto riesgo: con fuegos artificiales realizaron despedida de Kevin Olguín en Quilicura

Con fuegos artificiales durante la noche se realizó una despedida en Quilicura a Kevin Olguín, el sujeto que fue apodado Baby Bandito tras escapar a Italia cuando era buscado por su participación en el llamado Robo del Siglo.

Olguín con una banda criminal de esa comuna ejecutó el atraco de $6 mil millones, el 12 de agosto 2014, en el aeropuerto de Santiago.

Vecinos de Quilicura dieron cuenta de los estruendos en redes sociales y la app Sosafe.

“Casi cinco minutos de fuegos artificiales y disparos”, aseguraba una de las publicaciones.

Cercanos al fallecido publicaron videos en TikTok de la pirotecnia.

Olguín de 32 años y su pareja Karina Rojas de 25 fueron acribillados el sábado 30 de agosto en Cerro Navia, cuando un grupo de desconocidos abrió fuego contra el vehículo en el que se desplazaban.

Los funerales de Kevin Olguín y de Karina Rojas fueron catalogados como funerales de riesgo.

Por tanto, los cuerpos de los fallecidos deben ser llevados desde el Servicio Médico Legal directo al cementerio.

Mario Rojas, padre de Karina indicó que el entierro de su hija iba a realizarse en el cementerio Parque del Sendero. Olguín, en tanto, sería sepultado en el Cementerio General.