Funeral de “Baby Bandito” y su pareja es catalogado como de riesgo por Carabineros

Los funerales de Kevin Olguín Sepúlveda (32), alias “Baby Bandito”, y de Karina Rojas (25), su pareja, fueron catalogados como funerales de riesgo por parte de Carabineros.

Ambos fueron asesinados este sábado en Cerro Navia, cuando un grupo de desconocidos abrió fuego contra el vehículo en el que se desplazaban.

Respecto al crimen, según explicó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Fernando Anaís, “los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en el cuerpo, no podrían tener una cantidad específica toda vez que la policía está haciendo los trabajos en el lugar, estaríamos hablando de al menos unos 20 impactos balísticos”.

Cabe señalar que los horarios y recorridos del cortejo fúnebre se mantienen bajo estricta reserva, debido a que son definidos en coordinación con las familias y bajo protocolos de seguridad.

Olguín alcanzó notoriedad en 2014 al participar en el denominado “robo del siglo” en el Aeropuerto de Santiago. Tenía 21 años al momento del atraco, donde cumplió un rol clave facilitando la huida de la banda al lanzar “miguelitos” y cortar cadenas de acceso en la terminal aérea.

Tras cumplir condena, su historia fue retratada en la serie chilena de Netflix “Baby Bandito”, que mezcla elementos de realidad y ficción.