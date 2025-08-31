Muerte de hincha en el Monumental: alcalde de Independencia alega que “es una mala decisión” jugar la Supercopa en el Santa Laura

Este domingo el Estadio Monumental volvió a ser un foco de atención. En medio del Superclásico, un hincha de Colo Colo falleció tras caer desde el techo del recinto.

El accidente ocurrió en el término del primer tiempo del partido entre el Cacique y Universidad de Chile.

La Tercera confirmó que el sujeto habría caído al vacío tras intentar pasar desde la tribuna Galvarino al sector Cordillera.

Ante esto, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, comentó que “lo ocurrido demuestra que el fútbol chileno no está preparado para organizar espectáculos masivos. Los clubes y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) han mostrado una y otra vez que no tienen la capacidad de garantizar seguridad".

“Lo sucedido con el hincha muerto, quien al parecer estaba intentando pasar de un sector a otro del estadio, confirma los riesgos que yo vengo advirtiendo”, subrayó.

Agregó que “jugar un Superclásico en el estadio Santa Laura como plantea la ANFP y la Delegación Presidencial es una mala decisión: no existe ninguna condición que asegure un espectáculo seguro y de calidad para los vecinos ni para los hinchas".

Cabe recordar que el alcalde había manifestado su rechazo a la decisión de la ANFP y el Gobierno de fijar el estadio Santa Laura como sede de la final de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile, programada para el domingo 14 de septiembre a las 15.00 horas.