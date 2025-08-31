Violento robo en domicilio de Peñalolén: sujetos sustrajeron $150 millones en especies

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago.

Durante la madrugada de este domingo, un violento asalto afectó a un domicilio particular en la comuna de Peñalolén.

Según informó la capitán Camila Ibaceta, oficial de ronda de la Prefectura Oriente, “cuatro sujetos premunidos de armamento ingresaron a un domicilio particular agrediendo al dueño de casa”.

En ese sentido, los individuos sustrajeron dos vehículos y diversas pertenencias, avaluadas por la víctima en 150 millones de pesos. Posteriormente, los automóviles robados fueron encontrados por por personal de Carabineros en el sector norte de la capital.

Desde la institución señalaron que “de este hecho se dio cuenta al Ministerio Público, determinando la concurrencia del Labocrim y personal del OS9 para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho”.