Investigan muerte de una mujer y su perro en Antofagasta: habrían terminado electrocutados por un cable expuesto

Este domingo se conoció el fallecimiento de una mujer y su perro en Antofagasta, los que habrían perdido la vida electrocutados por un cable expuesto en la vía pública.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) señalaron que la víctima del accidente sería una mujer de 63 años. El hecho habría ocurrido en la avenida Pedro Aguirre Cerda, en el sector norte de la comuna.

“Según las primeras diligencias desarrolladas, dan cuenta que en circunstancias que la mujer paseaba junto a su mascota, habría recibido una fuerte descarga eléctrica de un cable que se encontraba expuesto a baja altura”, detalló sobre el caso el subprefecto Álvaro Astroza, de la Brigada de Homicidios (BH) de Antofagasta.

Mientras tanto, Astroza detalla que todavía estarían realizando diligencias en terreno para poder establecer las circunstancias del accidente y eventuales responsables en el hecho.

Respecto a esto último, el diputado por la zona, Sebastián Videla (Ind-PL) denunció que antes de las muertes un camión habría chocado con el poste del tendido eléctrico.

“Después de conversar con testigos y con la empresa CGE, sabemos que el responsable del camión habría huido tras derribar el poste. Y como si fuera poco, luego comenzaron a robar el cable conductor… esos delincuentes siguen libres, mientras una mujer y su mascota murieron electrocutados", señaló en una publicación en sus redes sociales.