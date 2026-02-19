SUSCRÍBETE
    Nacional

    Explosión en Renca: Gasco confirma que camión transportaba gas licuado desde Quintero hasta Planta Maipú

    Equipos de la empresa concurrieron hasta el lugar de los hechos para colaborar en el control de la emergencia.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Diego Martin/Aton Chile

    La empresa Gasco GLP S.A. emitió un comunicado respecto a la explosión de un camión que pertenecía a la empresa y terminó con un incendio que dejó a cuatro fallecidos, entre ellos el chofer del vehículo cisterna.

    Respecto al accidente, señalaron que “la mañana de este jueves 19 de febrero tuvo lugar un accidente que involucró a un camión cisterna que transportaba gas licuado desde un terminal ubicado en Quintero hacia la Planta Maipú de Gasco”.

    “Por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo de Gasco GLP S.A. se volcó en la vía, generándose una ignición del combustible. Entre las personas afectadas, se encuentra el conductor del camión, trabajador de Gasco, quien lamentablemente falleció”, apuntaron.

    Junto con ello, señalaron que equipos de la empresa concurrieron hasta el lugar de los hechos para colaborar en el control de la emergencia. Además, informaron que están recabando antecedentes del caso para aportarlos a las autoridades.

    Como compañía lamentamos profundamente este accidente, en especial por las personas fallecidas y lesionadas”, sentenciaron.

    El transporte del gas licuado

    Desde Gasco GLP S.A. explican que el gas se transporta en estado líquido desde las refinerías de petróleo o plantas de procesamiento de gas natural hasta las plantas de almacenamiento y distribución mayorista, ya sea por buques, propanoductos o camiones estanque que llevan el producto a presión.

    “La mayor parte del GLP que llega a Chile, proveniente de diversas partes del mundo, es traído por barco hasta el terminal de Gasmar en Quintero, Región de Valparaíso. Esta empresa se encarga de comprar el GLP a las compañías proveedoras y trasladarlo por vía marítima hasta su terminal, donde se realizan los servicios de descarga, almacenamiento y despacho, ya sea por gasoducto o camiones”, explican en su web.

    Añadiendo que, para el abastecimiento en la zona central del país, se despacha por gasoducto que se traslada desde Quintero a Santiago. “Además, existe un pequeño porcentaje de GLP traído por Gasco en camiones desde Argentina”, señalaron.

    Tras ello, se lleva a una planta de procesamiento, donde se le agrega un producto a base de azufre llamado mercaptano —ya que el gas licuado de petróleo no tiene olor—, sustancia que es añadida por razones de seguridad, para detectarlo en caso de fuga.

    La Planta de Maipú, donde se dirigía el camión de la explosión, es una de las “más grandes e importantes” del país. Hasta ella, el GLP llega por el gasoducto o por camiones, y se almacena en estanques.

    “Gasco posee en la planta Maipú 48 estanques de almacenamiento, con capacidad de 50 toneladas cada uno. En total, es posible almacenar en ella 2.400 toneladas de GLP”, detallaban.

