A dos días del trágico accidente e incendio ocurrido en la comuna de Renca, la empresa Gasco emitió una declaración pública en la que expresó su pesar por lo ocurrido y entregó detalles de las acciones que está adoptando tras el hecho.

“Esta es una situación que nos ha impactado profundamente”, señaló la compañía al inicio del comunicado, junto con reiterar “nuestro pesar” y enviar “nuestras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos, así como a quienes han sufrido graves lesiones”.

En el texto, Gasco confirmó además un nuevo balance de víctimas fatales. “Lamentamos el fallecimiento de dos nuevas víctimas confirmadas este mediodía por las autoridades”, indicó la empresa, subrayando el impacto humano del siniestro. “Nos conmueve la magnitud de esta tragedia y compartimos el duelo de la comunidad”, añadió.

Gasco lamenta nuevas víctimas tras incendio en Renca y afirma que colabora con la investigación

En relación con las indagatorias en curso, la compañía afirmó que se encuentra colaborando con las autoridades. “Como empresa, estamos colaborando con la investigación en este difícil momento”, sostuvo, y recalcó su “compromiso de transparencia y disposición total ante la Fiscalía y los organismos técnicos para el esclarecimiento de los hechos”.

Gasco enfatizó además que su foco inmediato está puesto en las personas afectadas por el accidente. “Nuestra prioridad hoy es el respeto, y poder acompañar a los afectados”, expresó en el comunicado.

Con ese objetivo, la empresa informó la habilitación de una línea telefónica especial para los familiares de las víctimas. El número +56 2 2368 1862 “ya está a disposición de los familiares de las víctimas que necesiten ponerse en contacto con nosotros”, con atención de lunes a sábado entre las 08:00 y las 22:00 horas, y los domingos entre las 09:00 y las 20:00 horas.