General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

La mañana de este lunes, Carabineros dio a conocer la conformación de su Alto Mando 2026, el cual fue aprobado por el Presidente Gabriel Boric. Más allá de los cambios, los máximos cargos de la policía uniformada cuentan con un nuevo integrante: el director Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol).

Se trata del general Juan González Albornóz, quien será el primer oficial general a cargo del Centro que depende del Ministerio de Seguridad. Dicha repartición de gobierno, que debe ser encabezada por un integrante de Carabineros o de la Policía de Investigaciónes (PDI) será el encargado de prestar asesoría “para la identificación de situaciones de riesgo, la coordinación de operaciones policiales complejas y el intercambio de información interoperable entre sus integrantes y otras entidades públicas o privadas”.

Por lo mismo, quienes conocen de la conformación de dicho nombramiento destacan que corresponde a uno de los cargos más influyentes de parte de las policías con el Poder Ejecutivo , dado que la será el encargado de asesorar al jefe de la cartera, Luis Cordero, además de coordinar las operaciones complejas entre ambas instituciones.

Su nombramiento, según lo establece la ley que creó el Ministerio de Seguridad, tiene que ser otorgado por parte del ministro de Seguridad, pero propuesto por el general director de Carabineros, Marcelo Araya. El cargo que asume González tendrá la duración de un año y debará ser intercalado con la PDI.

González es parte de los “generales dos estrellas” que figuraban como candidatos mejores posicionados para encabezar Cicpol.

Además, su nombramiento también significa un cambio en la conformación del Alto Mando de Carabineros, ya que ahora el director de Cicpol pasará a integrar dicho destacamento donde están los mayores cargos dentro de la policía uniformada y que es integrado por 41 oficiales, encabezados por Araya.

Un oficial con vasta experiencia

Hasta ahora, el general González ya conformaba el Alto Mando de Carabineros y se desempañó, desde el 2022, como jefe de la zona de Tarapacá. En ese cargo, destacan desde la policía uniformada, fue el encargado de desplegar la estrategia en materia de seguridad fronteriza y contra el crimen organizado.

González, quien es oriundo de Quinteros, en la Región de Valparaíso, cuenta con una vasta experiencia profesional y académica. Es técnico en Administración de Empresas con mención en recursos humanos, ingeniero en prevención de riesgo, además de ser oficial graduado de la Academia de Ciencias Policiales, donde además es magíster en gestión estratégica y políticas públicas en seguridad.

Por otro lado, el general que estará a cargo también es licencia en ciencias jurídicas , lo que lo llevó a jurar como abogado el 2020 ante la Corte Suprema. En esa materia, también cuenta con diplamados en derecho penal, así como también en seguridad integral de empresas y en gobierno corporativo.

En Carabineros, institución a la que ingresó en 1992, su carrera ha estado marcada por la operatividad y es oficial investigador de accidentes de tránsito. Ha trabajado en la 18ª Comisaría de Ñuñoa, en las SIAT de Ñuble y Talca, además de haber sido comisario en Chiguayante.

Por otro lado, también ha trabajado en unidades especializadas como el OS9 y el Servicio Encargo de Búsqueda de Vehículos, donde líderó investigaciones de alta complejidad.