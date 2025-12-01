VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Gobernador de Arica habla de “descontrol absoluto” en la frontera y asegura que Perú devolvió a migrantes irregulares que intentaron salir de Chile

    Diego Paco (RN) afirmó que la policía peruana estaría retornando a personas en situación irregular hacia Chile y pidió presencia del Presidente Boric en la región.

    Por 
    Roberto Martínez
    Migrantes en frontera de Chile-Perú Patricio_Banda

    El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), difundió este lunes un video en redes sociales donde –según afirmó– se observa a migrantes en situación irregular siendo devueltos desde Perú hacia territorio chileno por efectivos policiales del país vecino, tras el refuerzo militar en la zona limítrofe.

    Desde el complejo fronterizo de Chacalluta, la autoridad regional sostuvo que el registro contradice la versión oficial que hasta ahora ha marcado el tono del Ejecutivo sobre la normalidad de los flujos.

    “Algunas autoridades se atreven a decir que ‘está todo normal’ en Chacalluta. Este video lo desmiente, la Policía peruana acaba de devolver a los migrantes ilegales. Descontrol absoluto”, afirmó Paco.

    La autoridad local, que en octubre pasado anunció su apoyo al candidato José Antonio Kast, además emplazó directamente al Presidente a trasladarse a la zona.

    “Presidente Gabriel Boric, lo seguimos esperando en nuestra región. Necesitamos orden ahora”, espetó.

    Comité Binacional

    Este lunes se realizó la primera sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, encabezada por el canciller chileno Alberto van Klaveren y por su par peruano, Hugo de Zela, junto a sus equipos técnicos.

    Tras el encuentro, la Cancillería de Chile informó que ambas delegaciones acordaron trabajar con un diagnóstico compartido para impulsar “soluciones prácticas y efectivas” frente a la presión migratoria que afecta a la Macrozona Norte.

    Entre los compromisos más relevantes, se establecieron mecanismos de coordinación operativa entre Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Policía Nacional del Perú, así como la implementación de patrullajes conjuntos y un mayor intercambio de información policial. También se definieron metodologías de verificación migratoria para los casos de personas en situación irregular, además de medidas destinadas a asegurar la operación de los pasos habilitados y de los servicios consulares y migratorios en la frontera.

    Cabe señalar que el trasfondo de la controversia tiene que ver con el estado de emergencia decretado por Perú en su frontera sur para frenar ingresos irregulares por la ciudad de Tacna, medida que incluyó el uso de Fuerzas Armadas en labores de apoyo al control migratorio.

    Más sobre:Frontera norteGobernador de AricaDiego PacoArica y ParinacotaPerúCrisis migratoriaPresidente Boric

