Nacional

Gobernador Mundaca acusa “incapacidad institucional” tras fracaso en negociaciones por megatoma de San Antonio

Sobre las soluciones, la autoridad regional dio a conocer que el ministro Montes “va a hacer algunos esfuerzos en las próximas 24-48 horas para juntarse definitivamente con los propietarios”.

Daniela Silva 
Daniela Silva
GOBERNADOR REGIONAL DE VALPARAÍSO, RODRIGO MUNDACA. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abordó esta jornada en Radio Duna la caída del acuerdo entre los propietarios de la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Consultado sobre el tema en Radio Duna, la autoridad regional expresó que tras seis meses de trabajo donde existieron aproximadamente 17 sesiones de negociación que finalmente no se concretaron en un acuerdo, “da cuenta de absolutamente de una incapacidad institucional para poder allanar el acuerdo”.

“Es evidente que hay una falta de capacidad institucional para resolver una crisis habitacional de gran magnitud”, porque esta megatoma “es probablemente la toma más importante de nuestra región, pero también decirlo, que tenemos un problema estructural, porque hace 30 años que la Región de Valparaíso es la región que alberga la mayor cantidad de campamentos del país”, acusó.

“Con una orden judicial vigente, son miles de familias que enfrentan la amenaza inminente de una expulsión forzosa (...) lo que podría desencadenar una crisis humanitaria en la comuna de San Antonio de gran magnitud”, advirtió.

Sobre cuál sería la solución, Mundaca expresó que la información que tiene es que el ministro Carlos Montes “va a hacer algunos esfuerzos en las próximas 24-48 horas para juntarse definitivamente con los propietarios”. En esto, señaló que hoy el responsable de dar conducción y no abandonar “es el Ejecutivo”.

“Por lo tanto creo que el llamado que tenemos que hacer es un llamado a no cerrar las puertas ni postergar la solución de un conflicto para derivarlo para la próxima administración desde marzo en adelante”, afirmó. “Esta cuestión es fundamental”.

Por otra parte, Mundaca también cuestionó el rol que ha tenido en este proceso, acusando que fue excluido de la discusión.

“He estado marginado de este proceso de acuerdo de negociación, cuestión que es un reflejo de la falta de capacidad institucional de pensar que los problemas se resuelven en Santiago y no en el territorio”, afirmó.

