Gobierno condena amenazas de muerte a alcalde de Peñalolén y llama a “trabajar unidos” contra el avance del narcotráfico

El gobierno de José Antonio Kast condenó la tarde de este martes las amenazas de muerte que recibió el alcalde frenteamplista Miguel Concha, jefe comunal de Peñalolén, por parte de desconocidos a través de redes sociales.

Las amenazas habrían ocurrido tras un operativo que terminó con las demolición de dos domicilios vinculados a la venta de drogas en la comuna.

Según la denuncia presentada por el municipio, y tras este hecho, el jefe comunal habría recibido mensajes como “te vamos a matar”, “no ande en espacio público solo” y “20 millones por tu cabeza perro maldito”.

Al respecto, la vocera de gobierno, Mara Sedini, condenó la situación sufrida por el alcalde.

“ Como gobierno condenamos la amenaza recibida por el alcalde de Peñalolén Miguel Concha . Ante el avance del crimen organizado y el narcotráfico, no caben las diferencias y debemos trabajar unidos para combatirlo y devolver la paz y tranquilidad a los chilenos”, escribió Sedini en su cuenta de X.

La situación del jefe comunal de Peñalolén lamentablemente no sería única. Durante el último tiempo se ha conocido de una serie de alcaldes de diversas comunas y signo político que han recibido amenazas, principalmente tras operativos contra el avance del narcotráfico.

Uno de los últimos casos conocidos fue el de Javiera Reyes (PC), alcaldesa de Lo Espejo, quien fue amenazada por bandas de narcotráficantes, que habrían ofrecido 100 millones de pesos “por su cabeza”.