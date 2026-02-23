Presidente de la ACHM sostiene que “cada vez somos más alcaldes los que estamos amenazados” y llama a crear una fuerza de tarea

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, se refirió durante la mañana de este lunes a los alcaldes que se encuentran con resguardo policial a raíz de amenazas señalando que “lamentablemente cada vez somos más alcaldes los que estamos amenazados”.

En conversación con Radio Agricultura es que el edil señaló que “los alcaldes, al ser los que estamos en la primera línea, al ser los que administramos realidades, somos, junto a los concejales, los que estamos más expuestos”, añadiendo que “es la realidad que está viviendo el país”.

“No es nuevo, esto viene hace bastante tiempo y, lamentablemente, cada vez somos más alcaldes los que estamos amenazados”, añadió.

De acuerdo a lo que agregó el alcalde, “lo que tenemos que hacer es unirnos, es exigirle al Estado trabajar en conjunto, crear una fuerza de tarea y una planificación a corto, mediano y a largo plazo en cómo combatir el narcotráfico, combatir el crimen organizado, combatir el sicariato y, por supuesto, que los delitos en nuestro país en los últimos 10 años han cambiado notoriamente”.

Respecto a las amenazas, el alcalde además detalla que existen dos focos, uno ligado a los temas municipales, “con respecto a las patentes de alcohol, con respecto a las patentes y las respectivas que pueden estar ligadas a algún tipo de negocio ilícito”, y por otro lado, las amenazas del narcotráfico.

“El riesgo está cuando uno toma medidas duras, cuando uno toma medidas que quiere cambiar, y uno tiene que también entender que el crimen organizado, como su palabra lo dice, está muy bien organizado, y el Estado lamentablemente no está organizado”, añadió el edil, enfatizando que es necesario crear una fuerza de tarea “en donde nos tenemos que unir distintas instituciones para combatir el crimen organizado”.

Alessandri además sostiene que el contexto de las amenazas varía a lo largo del país, señalando que en el sur alcaldes han sido amenazados por temas relacionados con el robo de madera, mientras que en el norte por temas como narcotráfico.

“Cada sector, cada localidad, cada comuna, tiene su propia realidad, tiene sus distintos fenómenos delictuales, y son muy distintos unos con otros, es distinto el robo de madera, con el ingreso irregular, o con el ingreso de droga por el norte, o con los puertos, entonces, cada uno tiene sus particularidades, distintos delitos”, expresó.